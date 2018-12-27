Фоторепортаж: в НОВАТе поставили оперетту «Летучая мышь» — её готовили 3 года
НГС побывал на премьере постановки
27 декабря в оперном театре прошёл премьерный показ оперетты «Летучая мышь» режиссёра-постановщика Вячеслава Стародубцева по оригинальному либретто Карла Хаффнера и Рихарда Жене.
В центре сюжета — коммерсант Генрих Айзенштайн и директор театра Фальк. Один хочет отомстить приятелю за давний розыгрыш, а второй влюбляется в незнакомку, не догадываясь, что под маской скрывается его собственная жена Розалинда.
Айзенштайн должен провести восемь дней в тюрьме за оскорбление полицейского. Но по недоразумению вместо него в тюрьме оказывается давний поклонник Розалинды Альфред.
В финале от любовных переживаний выигрывает честная Розалинда — ей удастся возродить былые чувства и сохранить семейный очаг, только для этого ей придётся постигнуть новые грани женской мудрости.
«Получился прекрасный новогодний проект, — считает исполнительница роли Розалинды Ирина Новикова. — Мне эта роль интересна тем, что здесь много разговорных диалогов и у меня была возможность многому научиться в плане актерского мастерства. Все задорно, весело, по-новогоднему празднично».
«Сложный материал именно для оперного театра, — говорит режиссёр Вячеслав Стародубцев. — У нас были масштабные оперы: "Аида", "Бал-маскарад", "Пиковая дама", такие монументальные полотна. Оперетта Штрауса «Летучая мышь» — это тоже монументальное полотно, но в жанре оперетты. Это самая оперная из всех оперетт. Это очень сложный музыкальный и вокальный материал. И не все певцы справляются. Оперетта как жанр характерен тем, что внутри есть не только музыкальные номера, но и драматические диалоги. Это, конечно, самая большая сложность для оперных артистов».
«За эти три года, которые я здесь, в Новосибирске, мы действительно готовили труппу именно к такого рода работе, потому что труппа созрела и доросла до этого материала, этой грандиозной оперетты», — подчёркивает Стародубцев.
В сентябре в оперном театре показали спектакль о любви к кукле: НГС побывал за кулисами за час до премьеры — там слушают музыку и целуются.
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Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой