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Фоторепортаж: в НОВАТе поставили оперетту «Летучая мышь» — её готовили 3 года

НГС побывал на премьере постановки

Подготовка к спектаклю длилась три года
Подготовка к спектаклю длилась три года


27 декабря в оперном театре прошёл премьерный показ оперетты «Летучая мышь» режиссёра-постановщика Вячеслава Стародубцева по оригинальному либретто Карла Хаффнера и Рихарда Жене.


Постановщиком спектакля стал Вячеслав Стародубцев
Постановщиком спектакля стал Вячеслав Стародубцев


В центре сюжета — коммерсант Генрих Айзенштайн и директор театра Фальк. Один хочет отомстить приятелю за давний розыгрыш, а второй влюбляется в незнакомку, не догадываясь, что под маской скрывается его собственная жена Розалинда. 


В постановке два главных героя — коммерсант и директор театра
В постановке два главных героя — коммерсант и директор театра


Айзенштайн должен провести восемь дней в тюрьме за оскорбление полицейского. Но по недоразумению вместо него в тюрьме оказывается давний поклонник Розалинды Альфред.


Артисты рассказали, что оперетта — это сложный жанр
Артисты рассказали, что оперетта — это сложный жанр


В финале от любовных переживаний выигрывает честная Розалинда — ей удастся возродить былые чувства и сохранить семейный очаг, только для этого ей придётся постигнуть новые грани женской мудрости. 


К финалу героине спектакля Розалинде удается понять неизвестные грани женской мудрости
К финалу героине спектакля Розалинде удается понять неизвестные грани женской мудрости


«Получился прекрасный новогодний проект, — считает исполнительница роли Розалинды Ирина Новикова. — Мне эта роль интересна тем, что здесь много разговорных диалогов и у меня была возможность многому научиться в плане актерского мастерства. Все задорно, весело, по-новогоднему празднично». 


В спектакле множество разговорных диалогов, во время которых раскрываются персонажи
В спектакле множество разговорных диалогов, во время которых раскрываются персонажи


«Сложный материал именно для оперного театра, — говорит режиссёр Вячеслав Стародубцев. — У нас были масштабные оперы: "Аида", "Бал-маскарад", "Пиковая дама", такие монументальные полотна. Оперетта Штрауса «Летучая мышь» — это тоже монументальное полотно, но в жанре оперетты. Это самая оперная из всех оперетт. Это очень сложный музыкальный и вокальный материал. И не все певцы справляются. Оперетта как жанр характерен тем, что внутри есть не только музыкальные номера, но и драматические диалоги. Это, конечно, самая большая сложность для оперных артистов».


Оперетта как жанр совмещает в себе элементы оперы и драматические диалоги
Оперетта как жанр совмещает в себе элементы оперы и драматические диалоги


«За эти три года, которые я здесь, в Новосибирске, мы действительно готовили труппу именно к такого рода работе, потому что труппа созрела и доросла до этого материала, этой грандиозной оперетты», — подчёркивает Стародубцев. 


Премьера спектакля состоялась в НОВАТе 27 декабря
Премьера спектакля состоялась в НОВАТе 27 декабря


Роль Розалинды исполнила Ирина Новикова
Роль Розалинды исполнила Ирина Новикова


Спектакль поставлен по оригинальному либретто Карла Хаффнера и Рихарда Жене
Спектакль поставлен по оригинальному либретто Карла Хаффнера и Рихарда Жене


В сентябре в оперном театре показали спектакль о любви к кукле: НГС побывал за кулисами за час до премьеры — там слушают музыку и целуются. 

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