Фоторепортаж: в НОВАТе поставили оперетту «Летучая мышь» — её готовили 3 года

Подготовка к спектаклю длилась три года





27 декабря в оперном театре прошёл премьерный показ оперетты «Летучая мышь» режиссёра-постановщика Вячеслава Стародубцева по оригинальному либретто Карла Хаффнера и Рихарда Жене.





Постановщиком спектакля стал Вячеслав Стародубцев





В центре сюжета — коммерсант Генрих Айзенштайн и директор театра Фальк. Один хочет отомстить приятелю за давний розыгрыш, а второй влюбляется в незнакомку, не догадываясь, что под маской скрывается его собственная жена Розалинда.





В постановке два главных героя — коммерсант и директор театра





Айзенштайн должен провести восемь дней в тюрьме за оскорбление полицейского. Но по недоразумению вместо него в тюрьме оказывается давний поклонник Розалинды Альфред.





Артисты рассказали, что оперетта — это сложный жанр





В финале от любовных переживаний выигрывает честная Розалинда — ей удастся возродить былые чувства и сохранить семейный очаг, только для этого ей придётся постигнуть новые грани женской мудрости.





К финалу героине спектакля Розалинде удается понять неизвестные грани женской мудрости





«Получился прекрасный новогодний проект, — считает исполнительница роли Розалинды Ирина Новикова. — Мне эта роль интересна тем, что здесь много разговорных диалогов и у меня была возможность многому научиться в плане актерского мастерства. Все задорно, весело, по-новогоднему празднично».





В спектакле множество разговорных диалогов, во время которых раскрываются персонажи





«Сложный материал именно для оперного театра, — говорит режиссёр Вячеслав Стародубцев. — У нас были масштабные оперы: "Аида", "Бал-маскарад", "Пиковая дама", такие монументальные полотна. Оперетта Штрауса «Летучая мышь» — это тоже монументальное полотно, но в жанре оперетты. Это самая оперная из всех оперетт. Это очень сложный музыкальный и вокальный материал. И не все певцы справляются. Оперетта как жанр характерен тем, что внутри есть не только музыкальные номера, но и драматические диалоги. Это, конечно, самая большая сложность для оперных артистов».







Оперетта как жанр совмещает в себе элементы оперы и драматические диалоги





«За эти три года, которые я здесь, в Новосибирске, мы действительно готовили труппу именно к такого рода работе, потому что труппа созрела и доросла до этого материала, этой грандиозной оперетты», — подчёркивает Стародубцев.







Премьера спектакля состоялась в НОВАТе 27 декабря





Роль Розалинды исполнила Ирина Новикова





Спектакль поставлен по оригинальному либретто Карла Хаффнера и Рихарда Жене



В сентябре в оперном театре показали спектакль о любви к кукле: НГС побывал за кулисами за час до премьеры — там слушают музыку и целуются.