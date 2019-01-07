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Вы тоже так можете: 6 мотивирующих историй людей, которые делают себя сами

Истории из разных уголков России о людях, которые пришли к мечте, несмотря на обстоятельства

Если вы хотите порадовать кого-то — можно стать супергероем без суперспособностей
Если вы хотите порадовать кого-то — можно стать супергероем без суперспособностей


Весь год журналисты Сети городских порталов собирали и рассказывали вам истории художников и работяг с заводов, матерей-героинь, самоотверженных врачей, добрых полицейских, словом, самых разных людей, которые совершили подвиг — для себя или других. Яркие истории 2018 года, которые вдохновляют и дают надежду на хорошее будущее даже тогда, когда в это поверить сложно, мы собрали в одну подборку и сегодня делимся ею с вами.


«Сделаю все сам»: блогер-инвалид из Архангельска встает на ноги


Цель на 2019 год у Сергея — встать на ноги
Цель на 2019 год у Сергея — встать на ноги


За историей Сережи Кутового следит весь Архангельск и люди со всей России: несколько лет назад парень попал в ДТП, потерял ногу, долго восстанавливался и в итоге понял, что просто сидеть в инвалидной коляске он не будет. Кутовой пошел в спортзал, сбросил лишние килограммы, подкачался и превратился в самого стильного и сильного парня Поморья. Казалось бы, история закончилась: парень нашел себя, и жизнь продолжается. Но Сергей Кутовой решился на новый этап — теперь он намерен встать на ноги. Сначала придется поработать с уцелевшей ногой — подкачать её, научиться стоять без костылей. Протез будет готов в начале года, с ним Сергей научится ходить заново.


Кутового по-прежнему спрашивают, как стать популярным, добиться чего-то в жизни. Его ответ расстроит лентяев: нужно трудиться.


— Не нужно искать себе оправданий. Типа «я не могу уйти с плохой работы, потому что у меня нет вариантов» или «я не могу это сделать, потому что мне нужны деньги». На самом деле ты всё можешь, просто какой-то ступор в голове мешает тебе сделать свою жизнь счастливой. Поэтому надо делать только то, что нравится. И стараться изо всех сил. Второй жизни — не будет.


«Про таких снимают шоу»: челябинка похудела на 105 кг


Александра Осипова три года работала над собой
Александра Осипова три года работала над собой


Саше Осиповой из Златоуста понадобилось три года, чтобы стать местной знаменитостью: она похудела на 105 килограммов! В школе и в университете девушка была толстушкой, но всегда умела выглядеть эффектно — подбирала в интернете стильную одежду, не испытывала особых проблем в движении и повседневных делах. Но стрелка на отметке в 160 килограммов заставила задуматься: «Про таких людей шоу снимают! Я реально могу стать самой толстой девочкой Челябинской области».


Пробные 10 килограммов Саша сбросила сама, а остальные — в компании фитнес-тренера. Сейчас девушка весит 60 килограммов, но на результате не останавливается. Она по-прежнему следит за питанием, ходит в зал, каждый день бегает по восемь километров. Сладости из её жизни не ушли, но ест их Саша без фанатизма. Своим примером она вдохновляет других — люди с лишним весом обращаются к девушке за советом, и она не отказывает.


— Раньше мне можно было позволить что-то вкусненькое раз в месяц. Когда я достигла веса в 70 килограммов, тренер разрешила баловать себя раз в неделю. Я могу съесть булочку или шоколадку. Мне нравится видеть результат. Если я дам слабину, то его не будет, можно сказать, день прожит впустую. Конечно, никто не отменял праздники, но теперь я не объедаюсь, а пробую всего по чуть-чуть и знаю, что завтра меня ждёт более интенсивная тренировка, — рассказывает Саша.


Человек, в которого никто не верил: уралец научился жить с двумя детьми на 100 рублей в день


У Александра есть двое детей и нет работы, но он все равно считает себя счастливым
У Александра есть двое детей и нет работы, но он все равно считает себя счастливым


В Екатеринбурге живет безработный отец-одиночка двоих детей, его историю мы рассказывали в начале года. Мать старшего ребенка умерла от рака, мать младшей загуляла окончательно. 


— Гражданская жена пьянствует где-то, она вечно пропадала. Ушла и ладно, придёт — не пущу. Я такой же мог быть. Да я и был… С 7 до 23 лет бродяжничал. Видно по мне? Школа? Да какая школа. В 90-е родители пить начали… сильно. Я на улице. Потом в интернат забрали для трудных, потом спецучилище для таких же… за забором. Вот и не выучился, в слове «блин» четыре ошибки делаю, правда! Сыну не могу помочь уроки сделать!


Сейчас Александр, Коля и Анюта живут в коммуналке на сто рублей в день: отец покупает фарш, макароны, хлеб и умудряется выкраивать деньги на витамины и фрукты. Но такие обстоятельства не убивают нашего героя: наоборот, он мечтает отправить дочку в садик и устроиться на работу грузчиком. В скованных условиях мужчина наладил быт: потихоньку ремонтирует своё жилище, готовит всё — от супов до тортов. Правда, косички дочке заплетать не научился, но ему помогают соседи.


«Мы пришли спасти вас»: супергерои на крыше сибирской больницы


Новосибирский супермен в окне детской больницы
Новосибирский супермен в окне детской больницы


Прошлым летом суровые экстремалы из Новосибирска надели костюмы супергероев и спустились с крыши детской больницы, чтобы познакомиться с маленькими пациентами. Акцию придумали наши коллеги с портала НГС, они договорились с промышленными альпинистами и администрацией больницы, которая пустила Человека-Паука, Супермена, Бэтмена и Капитана Америку даже не через служебный вход, а через окно.


Супергерои прошлись по коридорам больницы, заходили в палаты — например, к очень худой и маленькой девочке, которая была в больнице уже два месяца. Или мальчику, который лишён зрения — он тихо сказал маме, что Человек-Паук его любимый герой, и для него было радостью подержаться хотя бы за руку. С эмоциями не справился заведующий детской травматологией: нашёл в кабинете клоунский парик, надел его и бегал вместе с героями по больнице.


Альпинисты рассказали, что отвлечься от монотонной работы было интересно и легко: спуститься с крыши — дело простое, а вот развлечь больного ребенка некоторым было непросто.


— Сложнее было с творческой стороной. И страшновато было в палату идти к тяжёлым лежачим детям: как, что им сказать. А они наоборот, такие весёлые, самые впечатлительные и радостные оказались», — отметил Юрий Кокорин, он же Человек-Паук.


Просто посмотрите на это видео: оно не оставит вас равнодушными!



«Хочу доказать, что я не овощ»: художник с ДЦП из Тюмени написал книгу


Перед Новым годом вся Тюмень восхищалась историей 21-летнего Игоря Игнатова, написавшего книгу комиксов. Казалось бы, в нашем современном мире такими вещами может заниматься даже ребенок, но Игорь — человек особенный: из-за ДЦП он не может работать руками и ногами, поэтому сюжеты для первой книги напечатал языком и подбородком.


Игорь Игнатов написал книгу комиксов, на один рисунок у парня уходит несколько дней
Игорь Игнатов написал книгу комиксов, на один рисунок у парня уходит несколько дней


Парень давно и серьезно увлекается комиксами: он фанат Стена Ли и авторов Наруто, а в будущем мечтает создать не менее яркую серию. Тем более, сюжетов в голове автора всегда достаточно: их он придумывает, общаясь с друзьями в интернете или просто смотрит со стороны на свою жизнь.


— Я смотрю на Стэна Ли и на создателя Наруто. Чем я хуже? Я хочу сделать всё так, чтобы доказать, что я не овощ, который только пьет и ест, а что-то могу создать. Доказать всему миру, что, несмотря ни на что, могу сотворить. Я не хочу оказаться в интернате, — говорит Игорь.


«Нам бы такую учительницу»: омичку уволили за фото в купальнике, а за неё заступилась вся страна


На защиту омской учительницы встали коллеги со всей России
На защиту омской учительницы встали коллеги со всей России


История, достойная премии «Народное сплочение — 2018», произошла этим летом в Омске: местную учительницу уволили из школы за фото в купальнике, которые нашли в интернете. Снимки оказались вовсе не скандальными: преподаватель в свободное от работы время занималась в модельном агентстве, а фотосессия была в стиле пинап — закрытое боди и ни капли эротики, однако руководство учебного заведения сочло карьеру модели для омички несовместимым с уроками.


За педагога заступились коллеги со всей России, которые стали постить в соцсетях снимки в купальниках. Флешмоб #УчителяТожеЛюди стал по-настоящему народным, а фотографии омички в итоге на своём сайте опубликовал популярный мужской журнал «Максим» — чем не доказательство красоты?

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