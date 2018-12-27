подробности

Пропавшего школьника в очках нашли в бизнес-центре

Подростка узнали по ориентировке в интернете

Подростка нашли в одном из бизнес-центров города
Подростка нашли в одном из бизнес-центров города


Пропавшего утром 27 декабря школьника нашли в одном из городских бизнес-центров — об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк».

Около 10:00 15-летний подросток вышел с территории МБОУ «Лицей № 200» после уроков и не вернулся домой. Волонтёры организовывали выезд для поиска пропавшего школьника.

«Благодаря размещённой информации в СМИ и интернете ребёнок был найден. Люди увидели ориентировку и сообщили нам», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

В начале декабря волонтёры добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» предупредили новосибирцев о ложной рассылке, в которой сообщается о пропавшем ребёнке.

Прочтений: 2917

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено