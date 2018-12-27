Пропавшего школьника в очках нашли в бизнес-центре

Пропавшего утром 27 декабря школьника нашли в одном из городских бизнес-центров — об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк». Около 10:00 15-летний подросток вышел с территории МБОУ «Лицей № 200» после уроков и не вернулся домой. Волонтёры организовывали выезд для поиска пропавшего школьника. «Благодаря размещённой информации в СМИ и интернете ребёнок был найден. Люди увидели ориентировку и сообщили нам», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. В начале декабря волонтёры добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» предупредили новосибирцев о ложной рассылке , в которой сообщается о пропавшем ребёнке.

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Александр Сильченко

Фото Густаво Зырянова

