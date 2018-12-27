Инкассаторская машина опрокинулась на бок после ДТП на Винаповском мосту

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели

После удара инкассаторская машина перевернулась





Вечером 27 декабря на Винаповском мосту автомобиль Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с инкассаторами — от удара инкассаторская машина перевернулась на бок.





По сообщениям очевидцев в социальной сети «ВКонтакте», ДТП случилось около 18:15 в Кировском районе Новосибирска.





По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас на месте аварии работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Корреспондент НГС направил запрос в отдел пропаганды Госавтоинспекции, чтобы узнать подробности аварии.



По информации сервиса Яндекс.Пробки, из-за аварии на Винаповском мосту и улице Ватутина собралась глухая пробка, скорость автомобилей в которой не превышает 3 км/ч.





Из-за аварии собралась глухая пробка





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Днём в четверг, 27 декабря, на алтайской трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области в лобовом столкновении сошлись Toyota Land Cruiser Prado и LADA Kalina — в аварии пострадал мужчина, которого увезли в больницу.

