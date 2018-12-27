За год сотне тысяч новосибирцев ограничили выезд из страны

По информации приставов, ограничение на выезд за границу помогло собрать 12,5 миллиона рублей, которые задолжали неплательщики





Новосибирские судебные приставы рассказали, скольким новосибирцам ограничили выезд за границу из-за долгов за 11 месяцев 2018 года.



По информации пресс-службы УФССП по Новосибирской области, ограничение выезда за пределы России должникам в 2018 году помогло собрать 12,5 миллиона рублей.



«За одиннадцать месяцев 135 тысяч граждан Новосибирской области ограничены в праве выезда за пределы РФ. Вынесены постановления. Скольким из них будет полностью запрещён выезд, нам неизвестно», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.



В отношении неплательщиков применяются различные меры наказания: арест вкладов, счетов и карт, бытовой техники, движимого имущества, в том числе автомобилей, а летом, в период отпусков, самый эффективный способ — ограничение на выезд должника из страны.



В июне в Новосибирском районе возле домов микрорайона «Пригородный простор» появились тяжёлые чёрные конусы с надписями «Здесь живёт должник!»: таким способом кооператив решил бороться с должниками, которые месяцами и даже годами не платят за коммунальные услуги.

