За год сотне тысяч новосибирцев ограничили выезд из страны
Приставы рассказали, сколько человек попали под ограничение на выезд из страны с января
Новосибирские судебные приставы рассказали, скольким новосибирцам ограничили выезд за границу из-за долгов за 11 месяцев 2018 года.
По информации пресс-службы УФССП по Новосибирской области, ограничение выезда за пределы России должникам в 2018 году помогло собрать 12,5 миллиона рублей.
«За одиннадцать месяцев 135 тысяч граждан Новосибирской области ограничены в праве выезда за пределы РФ. Вынесены постановления. Скольким из них будет полностью запрещён выезд, нам неизвестно», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
В отношении неплательщиков применяются различные меры наказания: арест вкладов, счетов и карт, бытовой техники, движимого имущества, в том числе автомобилей, а летом, в период отпусков, самый эффективный способ — ограничение на выезд должника из страны.
В июне в Новосибирском районе возле домов микрорайона «Пригородный простор» появились тяжёлые чёрные конусы с надписями «Здесь живёт должник!»: таким способом кооператив решил бороться с должниками, которые месяцами и даже годами не платят за коммунальные услуги.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова