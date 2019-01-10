Директора планетария отдают под суд за взятки и отмывание денег

Сергей Масликов пойдёт по суд за сдачу в аренду аппаратуры без разрешения мэрии





Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении директора Новосибирского планетария Сергея Масликова, которого обвиняют во взяточничестве и отмывании денег.







«Следствием установлено, [что] в период времени с 2014 по 2017 год руководитель МКУ ДО "ДЮЦ «Планетарий»" сдавал в аренду состоящее на балансе оборудование, а именно видеоаппаратуру, световое и звуковое оборудование, принадлежащее департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в нарушение установленного мэрией города Новосибирска порядка, без разрешения мэрии города Новосибирска», — сообщил старший помощник следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.







За эти услуги, считают следователи, руководителю планетария удалось незаконно получить около 700 тысяч рублей. После эти деньги, по версии следствия, он легализовал при помощи операций с расчётного счета подконтрольной организации. Преступления обнаружили оперативники отдела полиции № 6 «Октябрьский».





Сейчас следователи закончили расследовать уголовное дело. Теперь 59-летний руководитель детско-юношеского центра «Планетарий» пойдёт под суд — его обвиняют в 10 эпизодах получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации (отмывании) денег (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), рассказали в Следственном комитете.







«Гражданским истцом по уголовному делу на сумму причинённого ущерба признана мэрия города Новосибирска», — добавили в СК.







Сергея Масликова задержали в начале февраля по подозрению в коррупции. Сначала директор планетария был под стражей. В конце марта его перевели под домашний арест. По признанию самого Масликова, эта мера пресечения дала ему возможность впервые за многие годы побыть с семьёй и полноценно заняться наукой. Летом руководителя планетария отпустили под подписку о невыезде.

