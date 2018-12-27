Трамваи перестали ходить по улице Мира из-за аварии на путях

Сейчас трамваи маршрутов № 10 и 15 вынуждены ехать в объезд

Из-за ДТП на путях движение трамваев по улице Мира оказалось заблокированным





Вечером в четверг, 27 декабря, трамваи маршрутов № 10 и 15 перестали ходить по улице Мира в Кировском районе Новосибирска — по информации очевидцев в социальных сетях, трамвайные пути на улице оказались заблокированными из-за аварии.





Отметка о том, что на улице Мира перестали ходить трамваи, появилась в сервисе Яндекс.Пробки в 17:51. По этой улице курсируют два трамвая: маршрут № 10 и № 15 .





Согласно онлайн-карте ЦУГАЭТ, сейчас трамваи вынуждены объезжать заблокированные пути по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. Получить оперативный комментарий в филиале № 4 «Левобережный трамвайный» корреспонденту НГС не удалось: в диспетчерской не брали трубку телефона.





Авария полностью заблокировала движение по путям





По данным сервиса Яндекс.Пробки, в целом уровень загруженности новосибирских дорог оценивается в 9 баллов.





Трамваи вынуждены объезжать заблокированные пути на улице Мира





Накануне возле остановки «Вертковская» в Кировском районе Новосибирска на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Из-за этого движение трамваев оказалось заблокированным.