Трамваи перестали ходить по улице Мира из-за аварии на путях
Сейчас трамваи маршрутов № 10 и 15 вынуждены ехать в объезд
Вечером в четверг, 27 декабря, трамваи маршрутов
Отметка о том, что на улице Мира перестали ходить трамваи, появилась в сервисе Яндекс.Пробки в 17:51. По этой улице курсируют два трамвая: маршрут
Согласно онлайн-карте ЦУГАЭТ, сейчас трамваи вынуждены объезжать заблокированные пути по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. Получить оперативный комментарий в филиале
По данным сервиса Яндекс.Пробки, в целом уровень загруженности новосибирских дорог оценивается в 9 баллов.
Накануне возле остановки «Вертковская» в Кировском районе Новосибирска на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Из-за этого движение трамваев оказалось заблокированным.
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Кривенко (1), предоставлено аварийными комиссарами службы «Альянс» (2), скриншот maps.nskgortrans.ru (3)