В Новосибирске пропал 15-летний школьник в очках и с камуфляжным рюкзаком

К поискам пропавшего присоединились волонтёры

Школьник вышел из лицея утром и не вернулся домой
Школьник вышел из лицея утром и не вернулся домой


Добровольцы из поискового отряда «Маяк» попросили помощи в поисках 15-летнего Виталия Некрасова, который пропал 27 декабря в Заельцовском районе Новосибирска.


Около 10:00 подросток вышел с территории МБОУ «Лицей № 200», и до настоящего времени его местонахождение установить не удаётся. Сейчас волонтёры готовятся к выезду для поиска пропавшего школьника. 


«Он ушёл из школы. Сегодня у них был последний учебный день. По камерам установили, что в 10 утра он ушёл из школы и домой не вернулся», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


Согласно информации в ориентировке, рост пропавшего Виталия Некрасова — около 172 см. У него худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения подросток был одет в чёрную вязаную шапку, тёмно-синий пуховик, тёмно-синие джинсы. На ногах у пропавшего были коричневые ботинки, а на руках — чёрные варежки с синей полосой. При себе у него был школьный рюкзак камуфляжной расцветки. Подросток носит очки.


В начале декабря волонтёры добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» предупредили новосибирцев о ложной рассылке, в которой сообщается о пропавшем ребёнке.

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