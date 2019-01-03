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Вспотел — беги домой: четыре правила январских прогулок

Советы врача: как обойти все горки и катки и не слечь с простудой

Главное правило зимней прогулки — не останавливаться. Без движения вы быстро замерзнете
Главное правило зимней прогулки — не останавливаться. Без движения вы быстро замерзнете


Когда салаты подъедены, а ближайшие друзья и родственники почтены присутствием, пролежни от дивана гонят нас на свежий воздух. Первые дни января — замечательная пора, чтобы исследовать ледовый городок и горки в радиусе трех-пяти кварталов. Самые отчаянные вооружаются лыжами и бубликами и мчат в леса кататься с гор. Но как соединиться с природой грамотно, чтобы не слечь потом с простудой, знают не многие.


— Не бывает морозов, бывают не по погоде одетые люди, — рассуждает врач по спортивной медицине и лечебной физкультуре Михаил Чулошников. — В холодные дни люди недостаточно утепляются, поэтому могут получить обморожения рук и ног.


Чтобы праздники прошли на природе и без неприятных сюрпризов, врач открывает секреты подготовки к длительным прогулкам.


Правило первое: надевай и одевай


Вспотел — беги домой: четыре правила январских прогулок


Главное в зимнем дресс-коде — это перчатки, варежки и сезонная обувь. Если за бортом до -20 градусов, детям и взрослым можно надевать перчатки. Важно, чтобы они были сделаны из материалов, которые пропускают влагу и удерживают тепло. Идеально — мембранная ткань, а изнутри — слой флиса. Если на улице за -20, лучше надеть варежки, в них пальцы находятся вместе, и ладоням проще сохранить тепло.


На ноги — обувь с мембранной защитой и термоноски. Шерстяные и хлопковые, даже если надеты сразу две–три штуки, не спасут ни ребенка, ни взрослого — всё равно замерзнете.


Совсем маленьких детей одевайте в комбинезоны и валенки. Вместо шарфов — шапки-балаклавы, закрывающие уши, рот и шею. Мембранные куртки не спасут, если ребенок будет неподвижно сидеть в коляске или санях.


Правило второе: следите за временем


Не планируйте долгие прогулки, если за бортом суровые январские морозы
Не планируйте долгие прогулки, если за бортом суровые январские морозы


Длительность прогулки зависит от температуры: если на улице меньше 23–25 градусов, с детьми нужно гулять не дольше 40 минут. С грудничками не стоит выходить, если за бортом -18 и ниже. Если вы всё-таки вышли на прогулку, следите за временем — врачи рекомендуют гулять не больше 20–30 минут.


Взрослым стоит ориентироваться на ощущения — как только вы начнете замерзать, бегите в тепло. Но помните: если перед или во время прогулки вы пригубили алкоголь, ваши внутренние часы покажут ложное время — фактически вы замерзнете быстрее, чем почувствуете это.


Правило третье: вспотел — беги домой


Вспотел — беги домой: четыре правила январских прогулок


Даже в морозы детей не остановить: они обкатают горки, облазят городки и обязательно вспотеют. Ошибка родителей в таких ситуациях — это остановить ребенка: организм остынет быстро, а вот взмокшая одежда — нет. Еще одна ошибка — зайти погреться в магазин или торговый центр. Если ребенок убегался до семи потов, его нужно сразу вести домой, иначе подхватит простуду.


Еще одна ошибка — думать, что ребенок заболеет, если надышится холодным воздухом или оближет сосульку. Излишки холода могут спровоцировать заболевание, но никак не стать его причиной.


Правило четвёртое: два прихлопа, три притопа


Горячий кофе или чай не даст замерзнуть на холоде
Горячий кофе или чай не даст замерзнуть на холоде


Намечается длительная прогулка? Приготовьте термос с безалкогольным глинтвейном или кофе для себя и чаем для ребенка, питье зимой отлично согревает. Если холод только подступает, помогут физические упражнения. Но если вы достаточно промерзли, то прыжки и хлопки уже не помогут, тут нужны средства посерьезней — термопакеты и грелки, которые можно заранее купить в спортивных магазинах.


Холодную кожу можно растереть варежкой или шарфом, но если наступило обморожение, этот метод не подойдет. Правильный вариант — бежать в теплое помещение и пробыть в нем столько, сколько нужно телу, чтобы согреться. У ребенка это станет понятно по теплым ладоням и ногам, взрослому подскажут ощущения.

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