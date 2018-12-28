Водитель из BlaBlaCar приехал за пассажирами в Толмачёво — ему битой разбили машину и сломали руку

Нападавших вычислили на следующий день — один из них уже в СИЗО

Пострадавший Дмитрий Анисимов работает частным перевозчиком. В Новосибирск из Кемерово он приехал на своём микроавтобусе
Пострадавший Дмитрий Анисимов работает частным перевозчиком. В Новосибирск из Кемерово он приехал на своём микроавтобусе


Водитель из Кемерово Дмитрий Анисимов решил забрать пассажиров из новосибирского аэропорта Толмачёво, но его избили и ограбили двое мужчин, которым, как утверждает пострадавший, не понравилось, что он решил подвезти клиентов с помощью сервиса BlaBlaCar. После нападения на Анисимова в межмуниципальном отделе МВД России «Новосибирский» возбудили уголовное дело. 


«Я привёз группу [из Кемерово] в аэропорт и обратно должен был возвращаться пустым. А есть такой сервис BlaBlaCar, где можно набрать попутчиков на обратную дорогу, чтобы компенсировать себе какие-то затраты. Вот я им и воспользовался. <…> Я профессионально занимаюсь пассажирскими перевозками, зарегистрирован, и у меня есть микроавтобус. И меня наняли в Кемерово [отвезти группу людей в новосибирский аэропорт]», — сообщил корреспонденту НГС Дмитрий Анисимов.


По словам Анисимова, в один из ноябрьских вечеров он привёз группу пассажиров из Кемерово и уже собирался посадить к себе пассажиров, с которыми договорился об обратной поездке в Кузбасс через сервис BlaBlaCar. В этот момент к нему подошли двое мужчин, которые грубо спросили, не пользуется ли он BlaBlaCar.


«Я понимал, чем это может закончиться, оттолкнул их, хотя они вцепились в дверь и пытались заблокировать машину <…>, сорвался с места и выскочил за территорию порта. И встал там недалеко от стоянки. <…> У одной моей попутчицы задерживался рейс, и она просила меня её дождаться. <…> Выехал, припарковываюсь, и тут нарисовываются на машине эти два товарища. Перегораживают дорогу, выходят из машины с битой и идут навстречу. <…> Ну я, надеясь на свои силы, пошёл на "переговоры". Не в машине же ждать, когда они начнут её колотить», — пояснил Дмитрий Анисимов.


«Переговоры» для водителя из Кемерово, по его собственному признанию, закончились множественными гематомами по всему телу, двумя шрамами на затылке, шрамом на локте, сломанной рукой и разбитыми зеркалами на его микроавтобусе. Нападавшие забрали у Анисимова деньги, золотую цепочку и уехали. Избитый водитель отправился на скорой в больницу, после чего в полицию — давать показания.


«В Толмачёво это не первый случай. Единственно, что случай дошёл до крайности: они (конкуренты. — Прим. ред.) маленько переборщили. "Блаблакарщиков", кто подбирает попутчиков, там уже начали вычислять с определённой периодичностью. Но дело обычно кончается какой-нибудь мелочёвкой: потасовкой, по машине пнут или зеркало разобьют», — говорит пострадавший водитель.


Во время драки кемеровского водителя избили битой — после стычки ему наложили несколько швов
Во время драки кемеровского водителя избили битой — после стычки ему наложили несколько швов


Как сообщили корреспонденту НГС в Главном управлении МВД по Новосибирской области, после избиения водителя в Толмачёво возбуждено уголовное дело. Нападавшие были установлены по записям с камер наблюдения буквально на следующий день, а один из них уже арестован и помещён в СИЗО.


«Уголовное дело находится в межмуниципальном отделе МВД России "Новосибирский". <…> Пока статью, по которой возбуждено дело, там не озвучивают. <…> Ждут заключения судебно-медицинской экспертизы, которая будет по факту, когда человек закончит лечение», — сообщили в пресс-службе областной полиции.


В ведомстве признали, что столкновения между водителями, занимающимися частным извозом, периодически возникают в местах большой концентрации транспортных потоков: на вокзале, автовокзале и в аэропорту. В полиции припомнили громкий случай, произошедший в апреле 2011 года в районе площади Свердлова, когда «бомбилы» подрались из-за клиентов, и один из них ударил обидчика в грудь отвёрткой.


Досталось и автомобилю Анисимова — у него разбиты зеркала заднего вида
Досталось и автомобилю Анисимова — у него разбиты зеркала заднего вида


В полиции добавили, что в случае опасности лучше не предпринимать никаких действий самостоятельно, а записать угрозы на диктофон и вызвать полицию.


На привокзальной площади аэропорта стычки между водителями происходят регулярно. В 2014 году после подобного столкновения одного из водителей увезли в больницу с ножевым ранением

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