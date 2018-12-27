Дед Мороз из ГИБДД подарил 6-летнему мальчику форму гаишника и значок
Новый костюм заменит Егору Ежову старую форму, которую сшила его мама
В четверг, 27 декабря, Дед Мороз в полицейской фуражке подарил 6-летнему новосибирцу Егору Ежову форму и экипировку автоинспектора — о таком подарке мальчик написал на открытке, которую повесили на новогоднюю ёлку в гипермаркете «Лента».
Открытку 6-летнего Егора Ежова заметил начальник ОГИБДД ОМВД России «Ордынский» Роман Мельников, который заехал в гипермаркет за покупками. «Живем возле "Ленты" на Большевистской, зашли с супругой в магазин. Начали перебирать открытки — и попалась, что мальчик Егор, 6 лет, просит у Дедушки Мороза костюм ДПС, — рассказал он. — Это тронуло сердце, захотелось исполнить, маленькое чудо сделать».
Роман Мельников созвонился с коллегами — в итоге форму заказали в подмосковной компании, которая занимается пошивом таких костюмов. Уже в Новосибирске подарочный набор дополнили настоящим жезлом и значком и купили игрушечные кобуру и оружие.
Сумму, потраченную на подарок, «Дед Мороз» не стал озвучивать. «Не дороже денег, — объяснил он. —Это улыбки ребенка, мы доставили положительные эмоции. Для нас тоже очень приятно, что дети в таком возрасте хотят попасть в профессию, такую нелегкую. В наше время это очень дорогого стоит».
Мама мальчика Ольга Ежова рассказала, что «разными структурами» Егор увлёкся примерно полтора года назад, возможно, потому, что его папа военный.
«Начал с полиции, изучал всё в интернете — как ездят на задачи и так далее. Потом плавно перешёл на ДПС, — вспоминает она. — Ему так нравится изучать правила дорожного движения. Егор знает много песен про ДПС. Теперь не даёт переходить в неположенном месте, тянет за руку. Раньше перебегали, потому что живём в частном секторе, там не везде есть переходы».
По её словам, мальчик часто замечает, как машины без значков ставят на парковки для инвалидов, и говорит, что если бы сейчас приехали сотрудники ДПС, оштрафовали бы сразу.
Сам Егор, по наблюдениям корреспондента НГС, подарку искренне обрадовался, но был немногословен — сильно разволновался. Но мальчик твёрдо сообщил Деду Морозу и Снегурочке, что станет гаишником.
На вопрос, когда он будет ходить в этой форме, мальчик сказал: всегда. «Дома, на улице, это для него постоянная игра, — подтвердила Ольга. — Если не в садике, всегда с утра одевается в форму и играет. Сейчас у нас была полицейская форма, я сама сшила».
Она рассказала, что в коллекции мальчика уже полный арсенал оружия и всяческого обмундирования, которое Егор всегда берёт с собой, если, например, едет в гости к бабушке.
«Проводником» между семьёй Ежовых и ГИБДД стал центр социального обслуживания населения Октябрьского района, в котором семья стоит на учёте — её доход ниже прожиточного минимума, рассказали сотрудники центра.
Кроме Егора подарки получили все 120 детей, которые написали открытки, переданные сотрудниками центра в гипермаркет «Лента».
Сегодня Дед Мороз неожиданно спустился с неба и подарил подарки детям с серьёзными заболеваниями, которые подолгу лежат в областной больнице.
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Анна Богданова
Фото и видео Густаво Зырянова