Дед Мороз из ГИБДД подарил 6-летнему мальчику форму гаишника и значок

Егор Ежов признался, что мечтает работать в ГИБДД





В четверг, 27 декабря, Дед Мороз в полицейской фуражке подарил 6-летнему новосибирцу Егору Ежову форму и экипировку автоинспектора — о таком подарке мальчик написал на открытке, которую повесили на новогоднюю ёлку в гипермаркете «Лента».







О своём желанном подарке мальчик написал на открытке, которую повесили в гипермаркете «Лента». Сегодня к нему пришёл сотрудник ГИБДД, нарядившийся Дедом Морозом





Открытку 6-летнего Егора Ежова заметил начальник ОГИБДД ОМВД России «Ордынский» Роман Мельников, который заехал в гипермаркет за покупками. «Живем возле "Ленты" на Большевистской, зашли с супругой в магазин. Начали перебирать открытки — и попалась, что мальчик Егор, 6 лет, просит у Дедушки Мороза костюм ДПС, — рассказал он. — Это тронуло сердце, захотелось исполнить, маленькое чудо сделать».





До этого у мальчика была форма полицейского, сшитая мамой





Роман Мельников созвонился с коллегами — в итоге форму заказали в подмосковной компании, которая занимается пошивом таких костюмов. Уже в Новосибирске подарочный набор дополнили настоящим жезлом и значком и купили игрушечные кобуру и оружие.







В комплекте с формой идёт настоящий жезл и значок, правда, без номера





Сумму, потраченную на подарок, «Дед Мороз» не стал озвучивать. «Не дороже денег, — объяснил он. —Это улыбки ребенка, мы доставили положительные эмоции. Для нас тоже очень приятно, что дети в таком возрасте хотят попасть в профессию, такую нелегкую. В наше время это очень дорогого стоит».





Подарок вручили сотрудники ГИБДД, которые пригласили Егора к себе на работу — после достижения 18-летнего возраста и службы в армии





Мама мальчика Ольга Ежова рассказала, что «разными структурами» Егор увлёкся примерно полтора года назад, возможно, потому, что его папа военный.





«Начал с полиции, изучал всё в интернете — как ездят на задачи и так далее. Потом плавно перешёл на ДПС, — вспоминает она. — Ему так нравится изучать правила дорожного движения. Егор знает много песен про ДПС. Теперь не даёт переходить в неположенном месте, тянет за руку. Раньше перебегали, потому что живём в частном секторе, там не везде есть переходы».





Семье мальчика помогает центр социального обслуживания населения Октябрьского района





По её словам, мальчик часто замечает, как машины без значков ставят на парковки для инвалидов, и говорит, что если бы сейчас приехали сотрудники ДПС, оштрафовали бы сразу.





Сам Егор, по наблюдениям корреспондента НГС, подарку искренне обрадовался, но был немногословен — сильно разволновался. Но мальчик твёрдо сообщил Деду Морозу и Снегурочке, что станет гаишником.





На вопрос, когда он будет ходить в этой форме, мальчик сказал: всегда. «Дома, на улице, это для него постоянная игра, — подтвердила Ольга. — Если не в садике, всегда с утра одевается в форму и играет. Сейчас у нас была полицейская форма, я сама сшила».





Она рассказала, что в коллекции мальчика уже полный арсенал оружия и всяческого обмундирования, которое Егор всегда берёт с собой, если, например, едет в гости к бабушке.





Ещё одна часть подарка — возможность почувствовать себя настоящим автоинспектором, посидев в служебной машине





«Проводником» между семьёй Ежовых и ГИБДД стал центр социального обслуживания населения Октябрьского района, в котором семья стоит на учёте — её доход ниже прожиточного минимума, рассказали сотрудники центра.





Кроме Егора подарки получили все 120 детей, которые написали открытки, переданные сотрудниками центра в гипермаркет «Лента».





Егор Ежов попросил Деда Мороза принести ему форму сотрудника ДПС — мечта исполнилась





Сегодня Дед Мороз неожиданно спустился с неба и подарил подарки детям с серьёзными заболеваниями, которые подолгу лежат в областной больнице.