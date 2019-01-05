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Похудей меня, если сможешь: ищем идеальный способ сбросить вес после оливье

Как прийти в форму после праздников — рассказывают эксперты

После новогодних каникул особенно хочется привести себя в форму
После новогодних каникул особенно хочется привести себя в форму


Есть вероятность, что в прошлом году вы были недовольны собой, своим телом и тем, что вы с ним делаете. Хотя бы раз вы точно говорили себе: «Ну всё! На диету с завтрашнего дня/понедельника/нового года!». 


Как прийти в форму после праздников и на что ни в коем случае не нужно обращать внимания, вам расскажут «три грации»: врач-диетолог Татьяна Селезёва, фитнес-тренер с 13-летним стражем Светлана Бурменская и Марина Кашкарова — молодая мать, которая перепробовала десятки диет, а в итоге сбросила 38 килограммов и поняла, что нет ничего лучше, чем еда. Наши героини обсуждают самые популярные способы похудения и находят свой, оптимальный.


Голодание


Светлана, тренер: Категорическое нет. Голодание замедляет метаболизм, нарушает многие функции в организме, от него страдает нервная система. Я слышала о лечебном голодании и о том, что кто-то день-другой просто разгружается, сидя на водичке. Но длительное голодание и даже правило «не ешь после шести» — это заблуждение.


Татьяна, врач: Голодание как похудение — это прошлый век, сегодня доказано, что таким способом ожирение не лечится. Вес удержать не получится, ведь после голодания человек вернется к обычному питанию, и тогда наберет килограммы снова.


Марина Кашкарова перепробовала десятки диет, поняв, что счастье — есть
Марина Кашкарова перепробовала десятки диет, поняв, что счастье — есть


Марина, худела сама: Однозначно против. Я проходила этот этап, последствия слишком серьезные: крошатся зубы, выпадают волосы, у девушек начинаются проблемы с менструальным циклом и, как следствие, забеременеть потом сложно.


Активные нагрузки и спорт


Тренер Светлана Бурменская считает, что для худеющего человека всего должно быть в меру: и спорта, и БЖУ
Тренер Светлана Бурменская считает, что для худеющего человека всего должно быть в меру: и спорта, и БЖУ


Светлана, тренер: Физнагрузки нужны каждому и в любом возрасте — это укрепление опорно-двигательного аппарата. Но своим клиентам я советую в шутку танцевать со шваброй — можно не убивать себя в спорте, но и не сидеть на месте. Изнуриловка не нужна, она истощает организм. Человек теряет силы и не получает удовольствие.


Татьяна, врач: Если нет правильного питания, спортивные нагрузки не принесут результата. У меня была клиентка, которая раньше изнуряла себя в зале, а потом наедалась. В результате вес у нее не уходил. Только сочетание правильного питания и нагрузки дает результат.


Марина: Многие люди гонятся за скоростью, а уже потом думают о подходах к сбрасыванию веса. Но если гнаться только за результатами, сброшенные килограммы вернутся. Всего и даже спорта должно быть в меру.


Монодиета (с упором на один продукт: яблочная, гречневая, кефирная и т. д.)


Светлана, тренер: Сейчас многие делают бизнес на такой системе: гарантируют быстрый сброс веса, но не отвечают за здоровье своих клиентов. Я — ЗОЖник, и хочу кушать хорошо, вкусно и полезно.


Диетолог Татьяна Селезнева предлагает оставить только яблоки и только гречку на разгрузочные дни, а в остальные — питаться разнообразно
Диетолог Татьяна Селезнева предлагает оставить только яблоки и только гречку на разгрузочные дни, а в остальные — питаться разнообразно


Татьяна, врач: Подходит для разгрузочных дней, когда человек вышел на плато, то есть вес у него стоит. Тогда на один день можно переключиться на монопитание, но делать так системно не стоит: организм не получит достаточно и витаминов, и минералов.


Марина, худела сама: Я сидела на гречневой диете, в итоге сейчас даже запах этот не переношу. Пробовала ананасовую — это когда нужно есть только свежие ананасы и пить сок. Результат был — 5 килограмм за неделю, но я сожгла слизистую. Не поддерживаю такой подход: быстрая потеря веса страшна тем, что килограммы возвращаются, прихватив с собой другие.


Отказ от майонезных салатов, жирного, мучного и сладкого


Традиционный оливье не испортится, если заправить его правильным майонезом
Традиционный оливье не испортится, если заправить его правильным майонезом


Светлана, тренер: Когда придумывали джанк-фуд, люди не задумывались о красоте — все было рассчитано на вкус. И тогда появились сложности: разбитая поджелудочная, некрасивое дело. Диетологи и люди из фитнес-индустрии давно считают майонезные салаты, сладости и гамбургеры чистейшим злом, но, кстати, у спортсменов есть дни, когда к такой пище мы прибегаем — это так называемый читмил, и без него нельзя. Он помогает разогнать метаболизм, но полезен лишь в системе серьезных тренировок и правильного питания.


Татьяна, врач: Отказ от майонезных салатов действительно помогает, сладости и мучное стоит ограничить, а жиры контролировать — совсем от них отказываться не надо. Сладости можно заменить на полезные, те же сухофрукты.


Марина, худела сама: Поддерживаю полностью, тем более сейчас все вредные продукты можно заменить на полезные: тот же майонез я делаю сама из сметаны, горчицы и сока лимона. Чем больше фантазии — тем вкуснее вам будет.


Диета, оптимальная для вас


Светлана, тренер: В фитнес-индустрии я 13 лет, и не только прислушиваюсь к советам экспертов, но и проверяю их на себе. Знаю, что правильно — это баланс во всем: в тренировках, в питании. Исключите дрянь — продукты, напичканные солью, сахаром и трансжирами, исключите творожки с таблицей Менделеева в составе, кушайте больше белка. Ну, и диета, которая сегодня одобрена даже врачами — кето или диета на жирах, позволит быстро прийти в форму и войти в постпраздничный ритм.


Татьяна, врач: У стройности много составляющих: и уровень стресса, и режим дня, и сон, но самое главное — правильное, сбалансированное питание и адекватные физические нагрузки.


Марина, худела сама: Лучшая диета для меня — это правильное питание с заменой вредных продуктов на полезные. На новогоднем столе у меня была селедка под шубой, но с самодельным, домашним майонезом. Я люблю сладкое, поэтому выпечка на моем столе тоже есть — из цельнозерновой муки и с заменителем сахара. Всё вкусное и не угрожает фигуре.

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