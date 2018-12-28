Три десятка новосибирцев пришли в «МЕГУ» на соревнования по скоростному поеданию пиццы

Участникам состязания нужно было успеть съесть как можно больше пиццы за пять минут





В новосибирской «МЕГЕ» прошёл чемпионат по поеданию пиццы на скорость. Состязание выиграл сотрудник IT-компании, который представился Яшей, — он сумел поглотить большой круг пиццы за 5 минут.





Победитель состязания — айтишник Яша





Конкурс проходил на фуд-корте торгового центра, в нём приняли участие 33 человека. По условиям конкурса участники должны были в течение 5 минут успеть съесть максимальное количество кусков большого круга пиццы с толстыми бортиками — диаметр такого круга 40 см. Если пицца кончалась, можно было взять ещё одну.









Конкуренция на «дистанции» была жесткой





Не всем соперникам удалось справиться в отведённое время даже с половиной задания, некоторые не могли съесть и четырёх сегментов. Победитель получил главный приз — музыкальные колонки.







Организатором конкурса выступила сеть New York Pizza. Для неё это уже второе такое состязание. Первое прошло в конце ноября в пиццерии на улице Выборной.

