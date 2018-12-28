Три десятка новосибирцев пришли в «МЕГУ» на соревнования по скоростному поеданию пиццы
Победителем стал сотрудник IT-компании, съевший большой круг за 5 минут
В новосибирской «МЕГЕ» прошёл чемпионат по поеданию пиццы на скорость. Состязание выиграл сотрудник IT-компании, который представился Яшей, — он сумел поглотить большой круг пиццы за 5 минут.
Конкурс проходил на фуд-корте торгового центра, в нём приняли участие 33 человека. По условиям конкурса участники должны были в течение 5 минут успеть съесть максимальное количество кусков большого круга пиццы с толстыми бортиками — диаметр такого круга 40 см. Если пицца кончалась, можно было взять ещё одну.
Не всем соперникам удалось справиться в отведённое время даже с половиной задания, некоторые не могли съесть и четырёх сегментов. Победитель получил главный приз — музыкальные колонки.
Организатором конкурса выступила сеть New York Pizza. Для неё это уже второе такое состязание. Первое прошло в конце ноября в пиццерии на улице Выборной.
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Стас Соколов
Фото автора (1), Артема Милосердова (2, 3)