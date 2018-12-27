Двое игроков «Сибири» сыграли в хоккей на дворовой коробке с горожанами
Специальную акцию клуб провёл во время перерыва в чемпионате
Два хоккеиста новосибирской «Сибири» отправились на две дворовые коробки города и сыграли на них с обычными любителями хоккея.
В необычной акции приняли участие нападающий ХК «Сибирь» Александр Шаров и защитник Владислав Наумов.
«Акция проходила, когда у "Сибири" был перерыв в чемпионате. У нас все акции проводятся для того, чтобы популяризировать наш вид спорта и нашу команду и быть ближе к нашим болельщикам. Вот такие неожиданные вещи делаем, что хоккеисты наши такие же обычные люди, которые могут и на коробке сыграть и просто по улице погулять», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ХК «Сибирь» Мария Левинская.
Накануне наши хоккеисты обыграли уфимский «Салават Юлаев» в гостевой игре чемпионата КХЛ. Итоговый счёт встречи 1:2 в пользу новосибирцев.
Недавно НГС взял интервью у талисмана хоккейной «Сибири»: маскот оказался банковским клерком, который любит детей и не умеет кататься на коньках.
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Александр Сильченко
Скриншот видеозаписи
Видео vk.com/hcsibir1962