Двое игроков «Сибири» сыграли в хоккей на дворовой коробке с горожанами

Специальную акцию клуб провёл во время перерыва в чемпионате

Акция проводилась во время перерыва в чемпионате КХЛ
Акция проводилась во время перерыва в чемпионате КХЛ


Два хоккеиста новосибирской «Сибири» отправились на две дворовые коробки города и сыграли на них с обычными любителями хоккея.


В необычной акции приняли участие нападающий ХК «Сибирь» Александр Шаров и защитник Владислав Наумов.


«Акция проходила, когда у "Сибири" был перерыв в чемпионате. У нас все акции проводятся для того, чтобы популяризировать наш вид спорта и нашу команду и быть ближе к нашим болельщикам. Вот такие неожиданные вещи делаем, что хоккеисты наши такие же обычные люди, которые могут и на коробке сыграть и просто по улице погулять», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ХК «Сибирь» Мария Левинская.



Накануне наши хоккеисты обыграли уфимский «Салават Юлаев» в гостевой игре чемпионата КХЛ. Итоговый счёт встречи 1:2 в пользу новосибирцев. 


Недавно НГС взял интервью у талисмана хоккейной «Сибири»: маскот оказался банковским клерком, который любит детей и не умеет кататься на коньках. 

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