РБК включило новосибирскую компанию в тройку самых успешных стартапов 2018 года
Компания iFarm Project разработала автоматизированные теплицы для овощей
РБК опубликовало список трёх самых успешных, по мнению экспертов делового издания, стартапов 2018 года. В их число попала и новосибирская компания iFarm Project.
В список РБК вошли такси-агрегатор Taxify (сегодня сервис больше известен в Африке и ряде стран Европы), сервис ужинов по подписке «Партия еды» и «умные» теплицы iFarm Project. Как можно понять из видеоролика, иллюстрирующего этот рейтинг, составителей интересовали именно достигнутые показатели, а не просто оригинальная идея. Так, сервис Taxify работает уже в 25 странах, а контрольный пакет в «Партии еды» в этом году был продан компании «Яндекс» более чем за 1 миллиард рублей.
В качестве достижений iFarm Project названы 240 заявок от потенциальных партнеров-франчайзи, желающих установить «умные» теплицы от новосибирской компании.
«Сейчас доход iFarm невелик — около 100 тысяч рублей в месяц, но в 2019 году компания собирается выйти на совокупную выручку в 1–2 миллиарда рублей», — говорится в ролике.
iFarm Project была основана новосибирским предпринимателем Александром Лысковским в 2017 году. Компания разработала и предлагает потенциальным инвесторам небольшие тепличные комплексы, которые можно установить в городской черте. Для этого могут быть использованы крыши зданий (для теплиц, которым нужен солнечный свет) и вообще любые помещения с достаточной высотой потолков.
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Стас Соколов
Фото автора
Видео rbc.ru