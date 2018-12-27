РБК включило новосибирскую компанию в тройку самых успешных стартапов 2018 года

Салаты в вертикальных теплицах, не нуждающихся в солнечном свете





РБК опубликовало список трёх самых успешных, по мнению экспертов делового издания, стартапов 2018 года. В их число попала и новосибирская компания iFarm Project.







Создатель iFarm Project Александр Лысковский также известен как создатель компании Alawar, занимающейся разработкой и дистрибуцией видеоигр





В список РБК вошли такси-агрегатор Taxify (сегодня сервис больше известен в Африке и ряде стран Европы), сервис ужинов по подписке «Партия еды» и «умные» теплицы iFarm Project. Как можно понять из видеоролика, иллюстрирующего этот рейтинг, составителей интересовали именно достигнутые показатели, а не просто оригинальная идея. Так, сервис Taxify работает уже в 25 странах, а контрольный пакет в «Партии еды» в этом году был продан компании «Яндекс» более чем за 1 миллиард рублей.





rbc.ru





В качестве достижений iFarm Project названы 240 заявок от потенциальных партнеров-франчайзи, желающих установить «умные» теплицы от новосибирской компании.





«Сейчас доход iFarm невелик — около 100 тысяч рублей в месяц, но в 2019 году компания собирается выйти на совокупную выручку в 1–2 миллиарда рублей», — говорится в ролике.







iFarm Project была основана новосибирским предпринимателем Александром Лысковским в 2017 году. Компания разработала и предлагает потенциальным инвесторам небольшие тепличные комплексы, которые можно установить в городской черте. Для этого могут быть использованы крыши зданий (для теплиц, которым нужен солнечный свет) и вообще любые помещения с достаточной высотой потолков.

