Приставы нашли назойливых коллекторов, звонивших сибирячке с погашенной ипотекой

Коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей

Сибирячка выплатила ипотеку, но с апреля коллекторы начали требовать с неё несуществующий долг
Сибирячка выплатила ипотеку, но с апреля коллекторы начали требовать с неё несуществующий долг


Новосибирские приставы оштрафовали коллекторское агентство на 50 тысяч рублей за назойливые звонки сибирячке с требованием оплатить несуществующий долг по ипотечному кредиту.


По информации пресс-службы УФССП по Новосибирской области, коллекторы начали звонить сибирячке еще в апреле этого года.


«Женщина исполнила свои обязательства по погашению кредитной задолженности в рамках ипотечного договора, однако ей начали поступать телефонные звонки от сотрудников коллекторского агентства с требованием оплаты долга свыше 700 000 рублей», — рассказали в пресс-службе областного управления судебных приставов.


Чтобы избавиться от коллекторов, сибирячка обратилась в службу судебных приставов. В ходе проведения проверки приставы выяснили, что долга не существует, а обязательство перед банком сибирячка полностью выплатила.


За нарушение на коллекторское агентство был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Суд назначил коллекторам наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.


Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что звонили сибирячке из «Первого коллекторского бюро», зарегистрированного в Москве.


Ранее НГС рассказывал об истории, которая случилась с новосибирцем Артуром Пушинским — ему коллекторы угрожали из-за долга в 19 тысяч рублей. Один из звонивших, представившийся сотрудником коллекторского агентства «Альянс», намекнул должнику, что во время прогулки с его женой и сыном «всё что угодно может произойти», и предложил продать почку ребёнка ради выплаты долга.

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