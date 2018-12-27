Пищит и мигает: у железнодорожных путей на Семьи Шамшиных появился переход с лабиринтом и светофором

О приближении поездов прохожих предупреждает звуковая сигнализация

Новый переход оборудован предупреждающими знаками, светофорами и сигнализацией, которая включается при приближении поездов
Новый переход оборудован предупреждающими знаками, светофорами и сигнализацией, которая включается при приближении поездов


У дома № 97А на улице Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска начали работать светофоры на новом переходе через железнодорожные пути.


О том, что на пешеходном переходе заработали светофор и звуковая сигнализация, предупреждающая о приближении составов, в редакцию НГС сегодня сообщила очевидица Анна Золотова.


По её словам, ей часто приходится ходить в этом месте и ещё позавчера светофоры здесь не работали.


«А сегодня иду: о, зелёный огонёк у меня тут, человечек. И только я прошла — сразу [звуковой] сигнал. Смотрю: красный свет загорелся, и через пару минут дефектоскоп проехал. То есть теперь уже можно спокойнее переходить», — добавила очевидица.


В пресс-службе Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») корреспонденту НГС пояснили, что сегодня на этом пешеходном переходе началась приёмка пусконаладочной работы. 


«Полноценно пешеходный переход начнет функционировать с 1 января 2019 года», — сообщили в ЗСЖД.


В пресс-службе напомнили, что на «умном» пешеходном переходе уложен резинокордовый настил. Переход оборудован системой освещения, звуковой и световой сигнализациями, пандусами и сходнями для маломобильных горожан.


Чтобы подойти к переходу, новосибирцам приходится идти по огороженным перилами коридорам S-образной формы. Такие переходы вынуждают пешеходов смотреть в стороны движения поездов и оценивать ситуацию.


Напрямую к железнодорожным путям уже подойти не получится — сначала нужно преодолеть небольшой «лабиринт»
Напрямую к железнодорожным путям уже подойти не получится — сначала нужно преодолеть небольшой «лабиринт»


Прочтений: 1920

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено