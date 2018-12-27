Пищит и мигает: у железнодорожных путей на Семьи Шамшиных появился переход с лабиринтом и светофором
О приближении поездов прохожих предупреждает звуковая сигнализация
У дома
О том, что на пешеходном переходе заработали светофор и звуковая сигнализация, предупреждающая о приближении составов, в редакцию НГС сегодня сообщила очевидица Анна Золотова.
По её словам, ей часто приходится ходить в этом месте и ещё позавчера светофоры здесь не работали.
«А сегодня иду: о, зелёный огонёк у меня тут, человечек. И только я прошла — сразу [звуковой] сигнал. Смотрю: красный свет загорелся, и через пару минут дефектоскоп проехал. То есть теперь уже можно спокойнее переходить», — добавила очевидица.
В пресс-службе Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») корреспонденту НГС пояснили, что сегодня на этом пешеходном переходе началась приёмка пусконаладочной работы.
«Полноценно пешеходный переход начнет функционировать с 1 января 2019 года», — сообщили в ЗСЖД.
В пресс-службе напомнили, что на «умном» пешеходном переходе уложен резинокордовый настил. Переход оборудован системой освещения, звуковой и световой сигнализациями, пандусами и сходнями для маломобильных горожан.
Чтобы подойти к переходу, новосибирцам приходится идти по огороженным перилами коридорам S-образной формы. Такие переходы вынуждают пешеходов смотреть в стороны движения поездов и оценивать ситуацию.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой