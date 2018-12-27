Land Cruiser и «Лада» столкнулись лоб в лоб на трассе под Новосибирском: один человек пострадал
Авария случилась на алтайской трассе
Днём в четверг, 27 декабря, на алтайской трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области в лобовом столкновении сошлись Toyota Land Cruiser Prado и LADA Kalina — в аварии пострадал мужчина, которого увезли в больницу.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась на 106-м километре автодороги около 13:00
«По предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах LADA Kalina выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным Land Cruiser Prado», — прокомментировала ситуацию сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
По её словам, в аварии пострадал 61-летний водитель «Лады», которого с места аварии увезли в больницу.
Ранее стало известно, что 26 декабря возле «Речного вокзала» на Большевистской в Новосибирске автомобиль «Мазда Фамилия» сбил 21-летнего пешехода.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/control_chr54