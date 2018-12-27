Land Cruiser и «Лада» столкнулись лоб в лоб на трассе под Новосибирском: один человек пострадал

Авария случилась на алтайской трассе

Водитель «Лады» вылетел на встречку и врезался в Land Cruiser
Водитель «Лады» вылетел на встречку и врезался в Land Cruiser


Днём в четверг, 27 декабря, на алтайской трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области в лобовом столкновении сошлись Toyota Land Cruiser Prado и LADA Kalina — в аварии пострадал мужчина, которого увезли в больницу.


По информации Госавтоинспекции, авария случилась на 106-м километре автодороги около 13:00


«По предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах LADA Kalina выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным Land Cruiser Prado», — прокомментировала ситуацию сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.


По её словам, в аварии пострадал 61-летний водитель «Лады», которого с места аварии увезли в больницу.


Ранее стало известно, что 26 декабря возле «Речного вокзала» на Большевистской в Новосибирске автомобиль «Мазда Фамилия» сбил 21-летнего пешехода.

Прочтений: 5693

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено