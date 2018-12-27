Локоть проводил главу Кировского района на работу в правительство
Мэр назвал аварию на Расточке «дембельским аккордом» Андрея Гончарова
Уволенный сегодня глава Кировского района отправился в правительство Новосибирской области — уволить Гончарова решили ещё месяц назад.
Об этом сообщил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам мэра, губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил Андрею Гончарову войти в состав правительства, а решение о его увольнении приняли месяц назад.
Приказ об увольнении был подписан мэром.
При этом последнюю аварию, произошедшую в Кировском районе, из-за которой без отопления и воды остались почти 200 домов, мэр назвал «дембельским аккордом» Андрея Гончарова.
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Дмитрий Здорников
Фото kir-nsk.ru