Локоть проводил главу Кировского района на работу в правительство

Мэр назвал аварию на Расточке «дембельским аккордом» Андрея Гончарова

Приказ об увольнении был подписан мэром
Приказ об увольнении был подписан мэром


Уволенный сегодня глава Кировского района отправился в правительство Новосибирской области — уволить Гончарова решили ещё месяц назад.


Об этом сообщил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам мэра, губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил Андрею Гончарову войти в состав правительства, а решение о его увольнении приняли месяц назад.


Приказ об увольнении был подписан мэром.


При этом последнюю аварию, произошедшую в Кировском районе, из-за которой без отопления и воды остались почти 200 домов, мэр назвал «дембельским аккордом» Андрея Гончарова.

Прочтений: 1319

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено