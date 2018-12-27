В Новосибирске продолжилось падение цен на бензин и солярку

Солярка за последнюю неделю подешевела в среднем на 20 копеек





За последнюю неделю в Новосибирске снизились цены на бензин и дизельное топливо.





К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив их среднюю стоимость по состоянию на 17 и 24 декабря.





Как оказалось, за это время бензин марки АИ-92 в среднем подешевел на 2 копейки — с 40 рублей 31 копейки до 40 рублей 29 копеек за литр. На 4 копейки снизилась стоимость АИ-95: если 17 декабря литр бензина этой марки стоил в среднем 43 рубля 29 копеек, то спустя неделю — уже 43 рубля 24 копейки.





Стоимость бензина марки АИ-98 за неделю не изменилась: в среднем литр топлива этой марки стоит 49 рублей 19 копеек.





Сильнее всего снизилась средняя стоимость дизельного топлива — с 47 рублей 83 копеек до 47 рублей 63 копеек за литр.





Таким образом, за неделю солярка подешевела на 20 копеек.





«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 39 рублей 90 копеек до 40 рублей 85 копеек за 1 литр, марки АИ-95 — от 42 рублей 60 копеек до 44 рублей 40 копеек за 1 литр, марки АИ-98 — от 47 рублей 20 копеек до 50 рублей 50 копеек за 1 литр, дизельное топливо — от 46 рублей 80 копеек до 49 рублей 85 копеек за 1 литр», — отмечают в Новосибирскстате.





По наблюдениям статистиков, цены на солярку и бензин марок АИ-92 и АИ-95 начали планомерно снижаться на неделе с 3 по 10 декабря. До этого на протяжении нескольких недель подряд цены на бензин и дизельное топливо в основном росли.