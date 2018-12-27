Новосибирец вошёл в топ-50 самых влиятельных фигур в российском искусстве

Сам он заявил, что «прыгает от радости», но своё влияние оценить затрудняется

Вячеслав Мизин занял 45-е место в рейтинге самых влиятельных фигур современного искусства
Вячеслав Мизин занял 45-е место в рейтинге самых влиятельных фигур современного искусства


Новосибирский художник, участник арт-группы «Синие носы» Вячеслав Мизин вошёл в топ-50 самых влиятельных людей в современном искусстве по версии журнала «Артгид».


Приглашённые эксперты оценили заслуги кураторов и сотрудников музеев, галеристов, издателей, чиновников, арт-менеджеров и других представителей российского искусства — в итоговый рейтинг попали 50 персон, получивших наибольшее количество баллов.


Не обошлось в этом списке и без представителей Новосибирска — 45-е место в рейтинге занял руководитель Сибирского филиала Государственного центра современного искусства, участник арт-группы «Синие носы» Вячеслав Мизин.


О своём месте в рейтинге Вячеслав Мизин узнал от корреспондента НГС, при этом он затруднился оценить степень своей влиятельности в современном искусстве.


«Напишите, что я тут прыгаю от радости, но оценивать [своё место в искусстве] я никак не могу, потому что этот рейтинг не я составлял, и люди, которые меня туда включили, — это к ним вопрос», — заявил художник.


Также в рейтинг самых влиятельных людей в современном искусстве попала ещё одна персона, имеющая отношение к культурной жизни Новосибирска. Это Светлана Марич — международный директор аукционного дома Phillips. Она основала благотворительный фонд «Звезды Сибири» при Новосибирской государственной консерватории, обучающий музыке детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. В рейтинге журнала «Артгид» Светлана Марич заняла 41-ю строчку.



Возглавил рейтинг директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов. На 2-м месте оказались основатели этого музея Роман Абрамович и Дарья Жукова. Замкнула тройку лидеров Алиса Прудникова — художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства.


Осенью этого года ещё один новосибирский художник — организатор Монстрации Артём Лоскутов — продал свою картину с лозунгом акции 2018 года «Севернее Кореи» за 600 евро на аукционе Vladey в Москве. А летом футболку с таким же принтом купил журналист Леонид Парфёнов.

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