В мэрии анонсировали отставку главы Кировского района — сам чиновник об увольнении не слышал

Договор должны расторгнуть по соглашению сторон





Глава Кировского района Новосибирска Андрей Гончаров уйдёт в отставку после новогодних праздников.





Об этом сегодня корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии города. Последним днём работы главы Кировского района станет 8 января 2019 года.





«Увольнение произойдёт по пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ — увольнение по соглашению сторон», — уточнили в пресс-центре мэрии.







По информации издания "Новосибирские новости", обязанности Гончарова будет исполнять первый заместитель Андрей Выходцев.





По информации издания, обязанности Гончарова будет исполнять первый заместитель Андрей Выходцев





Сам Андрей Гончаров сообщил корреспонденту НГС, что пока не слышал об увольнении. «Я ещё не видел, я посмотрю. Я сейчас на выезде, через полтора часа свяжемся», — сказал Андрей Гончаров.





Как сообщил корреспонденту НГС источник в мэрии, официально об отставке Гончарова сегодня днём объявит мэр Анатолий Локоть.





Пресс-секретарь мэра Артём Роговский отказался комментировать отставку Гончарова, но в своём Facebook написал, что ему было приятно работать с главой Кировского района.









Андрея Гончарова назначили на должность главы Кировского района в начале 2014 года. До этого он занимал должность первого заместителя главы районной администрации по городскому хозяйству, а ещё раньше был депутатом горсовета.





Недавно почти 200 домов в Кировском районе остались без отопления и горячей воды. В них рвутся трубы, а в квартирах возникает «перетоп». Дома пришлось отогревать газовыми огнемётами.