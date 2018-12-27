На Красном проспекте появилась табличка с адресом и ошибкой

В новом адресном указателе допущена ошибка: Красный проспект назван улицей





Недавно на фасаде дома № 184/1 на Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска появился новый адресный указатель — фотографию вывески в редакцию НГС прислал читатель Виталий.





«Вот такая табличка появилась после ремонта. Чтобы безграмотность была лучше видна, ее подсветили изнутри и добавили прожектор сверху», — написал в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению фотографию.





В ответ на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили, что указатель соответствует всем требованиям оформления, но содержит ошибку в структуре адреса.





«В соответствии с Единым реестром адресных наименований города Новосибирска, <…> элемент улично-дорожной сети — проспект, расположенный в Центральном и Заельцовском районах города Новосибирска, имеет наименование: Красный. [На указателе] указано два элемента улично-дорожной сети (проспект и улица. — Прим. ред.). В адрес собственника административного здания направлено письмо об устранении данной ошибки в структуре адреса, обозначенного на указателе, расположенном на фасаде здания № 184/1 по Красному проспекту», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В июне на улице Дуси Ковальчук перед площадью Калинина появился новый дорожный знак, путающий водителей. После публикации на НГС знак спешно убрали.

