«Предложишь сократить — штат увеличат»: чиновники решили оптимизировать работу и нанять больше людей

Чиновники на заседании по реформе предложили реформировать департамент путём его увеличения





Чиновники департамента образования мэрии Новосибирска пожаловались на то, что им не хватает сотрудников, и предложили расширить штат — такая идея прозвучала после предложения депутата горсовета Дмитрия Прибаловца заняться сокращением аппарата.





Об этом корреспонденту НГС сообщил депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, присутствовавший на заседании комиссии мэрии по административной реформе.





«У нас, депутатов, давно есть вопросы к реформе — мы давно им предлагаем заняться сокращением штата. Слушали выступление департамента образования, и если к самому департаменту образования у нас вопросов нет, потому что отрасль огромная, то были вопросы к отделам образования при районных администрациях», — пояснил Дмитрий Прибаловец.





Он заявил, что считает, что районные отделы образования выполняют дублирующие функции.





«Раньше, когда школы не были юридическими лицами, они не могли вести собственную бухгалтерию, такие отделы были нужны.





Сейчас школы являются юрлицами. Мы выступили с предложением сократить эти отделы», — рассказал Прибаловец.





По словам депутата, выступавший на комиссии начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев пожаловался на нехватку сотрудников.





«Когда выступал начальник [департамента], он сказал, что им не хватает в самом департаменте сотрудников на некоторые направления. В департаменте там на весь город трудится 55 сотрудников.





Вот думаю, теперь опасно, наверное, ходить на комиссию — придёшь, предложишь что-нибудь ненужное сократить, а кончиться может увеличением штата», — заметил Прибаловец.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, какие задачи выполняют отделы образования, а также какое количество сотрудников в них работает. Кроме того, корреспондент попросил прокомментировать возможность сокращения штата сотрудников в отделах образования.





В сентябре прошлого года в Новосибирской области появилось новое министерство труда и социального развития — оно объединило два ведомства, из-за чего уволили почти 60 работников.