Город затянуло дымкой: из-за сильных морозов над Новосибирском зависла пыль
В сером воздухе теряются очертания зданий
Новосибирск затянуло дымкой — из-за морозов, которые пришли в город в начале недели, в атмосфере остаются вредные вещества.
Сейчас на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение о метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Из-за этого предприятиям порекомендовали сократить выбросы.
«В Новосибирске ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия (НМУ). Предприятиям города рекомендовано продлить режим
По информации сервиса CityAir, в Центральном районе города уровень загрязнения сейчас оценён 8 из 10.
О том, что уровень загрязнений увеличится, синоптики предупреждали, когда давали прогноз на ближайшие дни.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова