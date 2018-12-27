Город затянуло дымкой: из-за сильных морозов над Новосибирском зависла пыль

Уровень загрязнения воздуха заметен в центре города





Новосибирск затянуло дымкой — из-за морозов, которые пришли в город в начале недели, в атмосфере остаются вредные вещества.





Сейчас на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение о метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Из-за этого предприятиям порекомендовали сократить выбросы.





«В Новосибирске ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия (НМУ). Предприятиям города рекомендовано продлить режим № 1 в период с 15 часов 26 декабря до 15 часов 28 декабря 2018-го», — отмечается на сайте.





По информации сервиса CityAir, в Центральном районе города уровень загрязнения сейчас оценён 8 из 10.





О том, что уровень загрязнений увеличится, синоптики предупреждали, когда давали прогноз на ближайшие дни.





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