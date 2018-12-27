Город затянуло дымкой: из-за сильных морозов над Новосибирском зависла пыль

В сером воздухе теряются очертания зданий

Уровень загрязнения воздуха заметен в центре города
Уровень загрязнения воздуха заметен в центре города


Новосибирск затянуло дымкой — из-за морозов, которые пришли в город в начале недели, в атмосфере остаются вредные вещества.


Сейчас на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение о метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Из-за этого предприятиям порекомендовали сократить выбросы.


«В Новосибирске ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия (НМУ). Предприятиям города рекомендовано продлить режим № 1 в период с 15 часов 26 декабря до 15 часов 28 декабря 2018-го», — отмечается на сайте.


По информации сервиса CityAir, в Центральном районе города уровень загрязнения сейчас оценён 8 из 10.


О том, что уровень загрязнений увеличится, синоптики предупреждали, когда давали прогноз на ближайшие дни


Смог будет стоять над городом, пока не потеплеет
Смог будет стоять над городом, пока не потеплеет


Предприятия попросили сократить выбросы
Предприятия попросили сократить выбросы


Синоптики предупреждали о смоге
Синоптики предупреждали о смоге


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