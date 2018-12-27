«Трёшку» за Брежневу: аналитики сравнили цены на квартиры с платой за корпоративы со звёздами

Самую просторную квартиру придётся продать ради группы «Руки вверх!»

Вера Брежнева — одна из самых дорогостоящих певиц для корпоратива
Вера Брежнева — одна из самых дорогостоящих певиц для корпоратива


Аналитики N1.RU сравнили выступления популярных звёзд российского шоу-бизнеса на корпоративах с ценами на жильё в Новосибирске.


Для сравнения учитывалась только оплата часового выступления во второй половине декабря без учёта перелёта, размещения, питания, охраны и других пунктов райдера.


Самый высокий гонорар среди артистов, выбранных для сравнения, оказался у группы «Руки вверх!» — 45 минут концерта обойдётся в 5 миллионов рублей. Для того что пригласить группу на корпоратив, придётся продать среднюю «трёшку» в Октябрьском районе, подсчитали эксперты N1.RU. А вот ради Веры Брежневой придётся распрощаться с «трёшкой» в Ленинском или Дзержинском районах — певица берёт за выступление 4,2 миллиона рублей.


Частые гости на корпоративах Ольга Бузова, Алексей Чумаков и «Дискотека Авария» оцениваются в стоимость недорогой однокомнатной квартиры в Новосибирске — их выступление обойдётся заказчику примерно в 2 миллиона.


Ранее аналитики пересчитали в квартирах доходы новосибирских политиков и чиновников — самому богатому по итогам прошлого года депутату, Александру Манцурову, задекларированного дохода хватит на 33 «однёшки».

Прочтений: 966

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено