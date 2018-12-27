«Трёшку» за Брежневу: аналитики сравнили цены на квартиры с платой за корпоративы со звёздами
Самую просторную квартиру придётся продать ради группы «Руки вверх!»
Аналитики N1.RU сравнили выступления популярных звёзд российского шоу-бизнеса на корпоративах с ценами на жильё в Новосибирске.
Для сравнения учитывалась только оплата часового выступления во второй половине декабря без учёта перелёта, размещения, питания, охраны и других пунктов райдера.
Самый высокий гонорар среди артистов, выбранных для сравнения, оказался у группы «Руки вверх!» — 45 минут концерта обойдётся в 5 миллионов рублей. Для того что пригласить группу на корпоратив, придётся продать среднюю «трёшку» в Октябрьском районе, подсчитали эксперты N1.RU. А вот ради Веры Брежневой придётся распрощаться с «трёшкой» в Ленинском или Дзержинском районах — певица берёт за выступление 4,2 миллиона рублей.
Частые гости на корпоративах Ольга Бузова, Алексей Чумаков и «Дискотека Авария» оцениваются в стоимость недорогой однокомнатной квартиры в Новосибирске — их выступление обойдётся заказчику примерно в 2 миллиона.
Ранее аналитики пересчитали в квартирах доходы новосибирских политиков и чиновников — самому богатому по итогам прошлого года депутату, Александру Манцурову, задекларированного дохода хватит на 33 «однёшки».
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Лиза Пичугина
Фото Виктора Дмитриева