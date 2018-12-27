Смарт-часы и косметика: новосибирцы собрали подарки для воспитанников детских домов

В числе желаемых подарков — электроника, спортивные товары и игрушки





Новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город» собрал 916 подарков для воспитанников детских домов — большинство детей заказывали технику и спортивные товары.







«916 писем в этом году мы закрыли. У детей много новых увлечений, — рассказали в благотворительном фонде «Солнечный город». — Мы следим за ребятами, которые давно в учреждении. Можно посмотреть, как меняются их желания от года к году. Есть ребята, которые, например, сначала заказывали только игрушки, когда были маленькими. Потом это было что-то из техники. А сейчас выпускники заказывают какие-нибудь шуруповерты».







Большинство желаемых подарков, рассказали сотрудники фонда, которые хотели дети, — электроника. В «Солнечном городе» объяснили этот факт тем, что большинство воспитанников детских домов — подростки, которые так же, как их сверстники в школах, хотят общаться в социальных сетях и «быть на одной волне» с одноклассниками. Кроме того, в подарках прослеживается дань моде, например, в этом году, в отличие от прошлого, дети часто заказывали смарт-часы. Также дети хотели спортивные товары, косметику и игрушки.







Для детей собрали 916 подарков





По информации благотворительного фонда, подарки купили для всех детей из учреждений, которые участвовали в акции, — это приюты в городе, детские дома в области. В акцию «Солнечного города» попали учреждения, у которых нет спонсоров и которые находятся далеко. Дети из других детских домов, уточнили в фонде, получат подарки от коммерческих организаций, которые взяли над ними шефство.





Все подарки уже отправили по адресам, где проходят утренники. «Потом все фотографии с утренников мы выложим и на сайт, и в социальные сети, чтобы все Деды Морозы, дарители могли увидеть, что подарки дошли до детей, посмотреть на их эмоции и убедиться, что они не зря поучаствовали в этом событии», — отметили в «Солнечном городе».





Акция «Письма Деду Морозу» проходит ежегодно. В этом году в числе детских желаний на сайте благотворительного фонда были указаны, например, костюмы для самбо, гусеничный танк на пульте управления, роликовые коньки, сенсорные телефоны, утюжки для волос, розовая сумка с ремешком, детская косметика, куклы, конструктор, мячи, наборы для рисования и рукоделия, самокаты, пазлы.