Чиновника мэрии отдают под суд за махинации с аварийным жильём

Новые владельцы квартир и комнат получили другое жильё и продали его за 16 миллионов

Чиновника мэрии и его знакомого обвиняют в шести сделках с квартирами и комнатами в аварийных домах
Чиновника мэрии и его знакомого обвиняют в шести сделках с квартирами и комнатами в аварийных домах


Следователи закончили расследовать дело о мошенничестве с аварийным жильём, в котором обвиняют заместителя начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска. Вместе с чиновником по делу проходит и его знакомый.


По версии следствия, обвиняемые воспользовались программой переселения граждан из аварийного жилья: чиновник решил приобрести принадлежащие мэрии комнаты и квартиры в аварийных домах. Для этого обвиняемый обратился к своему знакомому, а тот подыскал людей — на них впоследствии составили договор купли-продажи недвижимости, рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


«После этого номинальные владельцы недвижимости по договору мены получали новые квартиры. Далее данные квартиры реализовывались по рыночной стоимости добросовестному покупателю, не осведомлённому о противоправной деятельности обвиняемых. Общая сумма указанных сделок составила более 16 миллионов рублей», — сообщили в следственном управлении.


В ведомстве уточнили, что всего в 2011–2014 годах обвиняемым удалось провернуть шесть махинаций с аварийным жильём. Теперь 39-летний чиновник мэрии и его 44-летнее доверенное лицо пойдут под суд по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На их недвижимость наложен арест.


На прошлой неделе в Новосибирске завершился суд по похожему делу: 48-летний чиновник мэрии Дмитрий Руснак и его 51-летнее доверенное лицо Игорь Кравец получили сроки за то, что обманули власти при покупке комнаты в аварийном доме на Сибиряков-Гвардейцев. Взамен этой комнаты участники схемы получили квартиру и продали её за 1,75 миллиона рублей

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