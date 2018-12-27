«Не успевают купить хлеб»: на Мичурина запретили парковку и начали увозить машины покупателей

По словам читателя, знаки установили для того, чтобы машины не мешали чистить улицу от снега





В Центральном районе Новосибирска установили новые знаки, запрещающие парковку по чётным и нечётным числам.





«На этой неделе поставили временные знаки, запрещающие парковку по чётным числам с одной стороны улицы и по нечётным с другой», — рассказал читатель. По его данным, знаки поставили, чтобы убирать снег.





Александр пожаловался, что из-за установленных знаков пострадал его бизнес. «Клиенты приезжают и не успевают купить хлеб, поесть — выходят, а их машину уже увезли на эвакуаторе. Ну чистили бы снег ночью, ограничили бы парковку в ночное время, зачем днём-то, если всё равно не чистят?» — говорит Александр.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, по какой причине на улице Мичурина были установлены знаки, запрещающие парковку.





В середине декабря НГС писал о том, что водители пожаловались на уборку улицы Мичурина в Центральном районе Новосибирска. Дорога стала сильно уже из-за занесённых снегом обочин и паркующихся машин. В мэрии сообщили, что дорогу от снега почистили.

