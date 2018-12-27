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«Не успевают купить хлеб»: на Мичурина запретили парковку и начали увозить машины покупателей

Знаки установили по обеим сторонам улицы

По словам читателя, знаки установили для того, чтобы машины не мешали чистить улицу от снега
По словам читателя, знаки установили для того, чтобы машины не мешали чистить улицу от снега


В Центральном районе Новосибирска установили новые знаки, запрещающие парковку по чётным и нечётным числам.


«На этой неделе поставили временные знаки, запрещающие парковку по чётным числам с одной стороны улицы и по нечётным с другой», — рассказал читатель. По его данным, знаки поставили, чтобы убирать снег.


Александр пожаловался, что из-за установленных знаков пострадал его бизнес. «Клиенты приезжают и не успевают купить хлеб, поесть — выходят, а их машину уже увезли на эвакуаторе. Ну чистили бы снег ночью, ограничили бы парковку в ночное время, зачем днём-то, если всё равно не чистят?» — говорит Александр.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, по какой причине на улице Мичурина были установлены знаки, запрещающие парковку.


В середине декабря НГС писал о том, что водители пожаловались на уборку улицы Мичурина в Центральном районе Новосибирска. Дорога стала сильно уже из-за занесённых снегом обочин и паркующихся машин. В мэрии сообщили, что дорогу от снега почистили.

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