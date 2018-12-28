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Начальник новосибирских приставов Виталий Эрлер ушёл в отставку

Теперь приставами руководит бывший заместитель Виталия Эрлера

Виталий Эрлер возглавлял управление ФССП по Новосибирской области на протяжении четырёх лет
Виталий Эрлер возглавлял управление ФССП по Новосибирской области на протяжении четырёх лет


Глава управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Виталий Эрлер ушёл в отставку.


На официальном сайте управления ведомства по Новосибирской области уже указано, что обязанности руководителя исполняет Эдуард Бабков, бывший заместитель Эрлера. 


В пресс-службе управления корреспонденту НГС подтвердили, что сейчас и.о. руководителя — Эдуард Бабков, но отказались от комментариев по поводу ухода Виталия Эрлера. 


Как сообщается на сайте УФССП по Новосибирской области, Виталию Эрлеру 49 лет. У него два высших образования: в 2003 году он окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства», а в 2007 году — Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция».


Во главе Управления ФССП по Новосибирской области Виталий Эрлер встал в декабре 2014 года. До этого он возглавлял региональное управление службы судебных приставов по Кемеровской области.


Год назад Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил сына Виталия Эрлера к 9 годам колонии строгого режима: молодой человек получил срок за покушение на сбыт наркотиков.

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