Начальник новосибирских приставов Виталий Эрлер ушёл в отставку
Теперь приставами руководит бывший заместитель Виталия Эрлера
Глава управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Виталий Эрлер ушёл в отставку.
На официальном сайте управления ведомства по Новосибирской области уже указано, что обязанности руководителя исполняет Эдуард Бабков, бывший заместитель Эрлера.
В пресс-службе управления корреспонденту НГС подтвердили, что сейчас и.о. руководителя — Эдуард Бабков, но отказались от комментариев по поводу ухода Виталия Эрлера.
Как сообщается на сайте УФССП по Новосибирской области, Виталию Эрлеру 49 лет. У него два высших образования: в 2003 году он окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства», а в 2007 году — Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
Во главе Управления ФССП по Новосибирской области Виталий Эрлер встал в декабре 2014 года. До этого он возглавлял региональное управление службы судебных приставов по Кемеровской области.
Год назад Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил сына Виталия Эрлера к 9 годам колонии строгого режима: молодой человек получил срок за покушение на сбыт наркотиков.
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Ольга Хмелевская, Александр Сильченко
Фото Анны Золотовой