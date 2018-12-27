В МЧС назвали причину позднего пожара на Орджоникидзе

Пожарных вызвали на место происшествия





Новосибирское МЧС назвало предварительную причину пожара, который произошёл накануне вечером в 9-этажном доме на Орджоникидзе, 33.





«Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС.





Пожар случился в 20:46.





«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна третьего этажа шёл дым. В результате пожара в комнате повреждены домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Распространение огня на другие помещения не допущено», — передали в ведомстве.





Из подъезда во время пожара эвакуировали 10 человек, а при помощи спасательных устройств пожарные спасли 5 человек, из них двое — дети. Пострадавших нет. На тушение привлекались 27 человек и 9 единиц техники.



