В МЧС назвали причину позднего пожара на Орджоникидзе
Пока выводы предварительные
Новосибирское МЧС назвало предварительную причину пожара, который произошёл накануне вечером в 9-этажном доме на Орджоникидзе, 33.
«Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС.
Пожар случился в 20:46.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна третьего этажа шёл дым. В результате пожара в комнате повреждены домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Распространение огня на другие помещения не допущено», — передали в ведомстве.
Из подъезда во время пожара эвакуировали 10 человек, а при помощи спасательных устройств пожарные спасли 5 человек, из них двое — дети. Пострадавших нет. На тушение привлекались 27 человек и 9 единиц техники.
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Елена Громкова
Фото Дмитрия Здорникова