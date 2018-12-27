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Пешеход попытался перейти Большевистскую рядом с «Речным вокзалом» и попал в реанимацию

Его сбила «Мазда»

Место ДТП отмечено конусом
Место ДТП отмечено конусом


Вечером 26 декабря возле «Речного вокзала» на Большевистской в Новосибирске автомобиль «Мазда Фамилия» сбил 21-летнего пешехода.


Авария случилась в 23:25. Автомобиль ехал по Большевистской со стороны Гурьевской, за рулём был 33-летний водитель.


«[Водитель] напротив дома № 43/1 по улице Большевистская совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.


Пострадвшего увезли в первую городскую больницу — он попал в реанимацию. У молодого человека разрыв тонкой кишки, перелом таза, тупая травма живота.


На прошлой неделе в Советском районе Новосибирска пешехода, который переходил дорогу, сбил автомобиль LADA Granta.

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