Пешеход попытался перейти Большевистскую рядом с «Речным вокзалом» и попал в реанимацию
Его сбила «Мазда»
Вечером 26 декабря возле «Речного вокзала» на Большевистской в Новосибирске автомобиль «Мазда Фамилия» сбил 21-летнего пешехода.
Авария случилась в 23:25. Автомобиль ехал по Большевистской со стороны Гурьевской, за рулём был 33-летний водитель.
«[Водитель] напротив дома № 43/1 по улице Большевистская совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.
Пострадвшего увезли в первую городскую больницу — он попал в реанимацию. У молодого человека разрыв тонкой кишки, перелом таза, тупая травма живота.
На прошлой неделе в Советском районе Новосибирска пешехода, который переходил дорогу, сбил автомобиль LADA Granta.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото предоставлено Юлией Ракуновой