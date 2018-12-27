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В Новосибирске начали бесплатно возить детей из-за новогодних каникул

НГС напоминает список маршрутов, которые будут бесплатно возить учеников школ

Ученикам старших классов нужно будет предъявить справку из школы, чтобы проехать бесплатно
Ученикам старших классов нужно будет предъявить справку из школы, чтобы проехать бесплатно


Сегодня, 27 декабря, часть общественного транспорта в Новосибирске начинает бесплатно возить школьников — это будет продолжаться до конца школьных каникул.


«С 27 декабря 2018 года по 9 января 2019 года детям школьного возраста (ученикам старших классов — при наличии справки из школы) будет предоставлен бесплатный проезд на муниципальном пассажирском транспорте (кроме такси)», — сообщили сегодня в мэрии Новосибирска.


Бесплатный проезд будет доступен на метрополитене, трамвае и троллейбусе, а также на 11 автобусных маршрутах, которые обслуживает муниципальное предприятие «ПАТП-4» в Советском и Первомайском районах:


№ 7 «Улица Белоусова — Микрорайон Щ»;


№ 21 «УМ-3 — Вокзал Новосибирск-Главный»;


№ 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ»;


№ 36 «Ул. Белоусова — Автовокзал»;


№ 45 «Чемской бор — Центральный корпус»;


№ 54 «Улица Твардовского — Вокзал Новосибирск-Главный»;


№ 65 «Общественный торговый центр — Улица Экваторная»;


№ 68 «Улица Твардовского — Станция метро "Речной вокзал"»;


№ 69 «Улица Твардовского — Посёлок Матвеевка»;


№ 72 «Общественный торговый центр — Посёлок Геологов»;


№ 88 «ОРМЗ — Центральный корпус». 


Для остальных жителей Новосибирска стоимость проезда в автобусах и метро — 22 рубля, на троллейбусах и трамваях — 21 рубль. С 1 декабря стоимость проезда выросла на 2–3 рубля. При этом с 1 января власти Новосибирска пообещали вернуть скидку в 1 рубль при оплате проезда Единой транспортной картой.

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