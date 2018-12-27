В Новосибирске начали бесплатно возить детей из-за новогодних каникул

Ученикам старших классов нужно будет предъявить справку из школы, чтобы проехать бесплатно





Сегодня, 27 декабря, часть общественного транспорта в Новосибирске начинает бесплатно возить школьников — это будет продолжаться до конца школьных каникул.







«С 27 декабря 2018 года по 9 января 2019 года детям школьного возраста (ученикам старших классов — при наличии справки из школы) будет предоставлен бесплатный проезд на муниципальном пассажирском транспорте (кроме такси)», — сообщили сегодня в мэрии Новосибирска.







Бесплатный проезд будет доступен на метрополитене, трамвае и троллейбусе, а также на 11 автобусных маршрутах, которые обслуживает муниципальное предприятие «ПАТП-4» в Советском и Первомайском районах:







№ 7 «Улица Белоусова — Микрорайон Щ»;







№ 21 «УМ-3 — Вокзал Новосибирск-Главный»;







№ 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ»;







№ 36 «Ул. Белоусова — Автовокзал»;







№ 45 «Чемской бор — Центральный корпус»;







№ 54 «Улица Твардовского — Вокзал Новосибирск-Главный»;







№ 65 «Общественный торговый центр — Улица Экваторная»;







№ 68 «Улица Твардовского — Станция метро "Речной вокзал"»;







№ 69 «Улица Твардовского — Посёлок Матвеевка»;







№ 72 «Общественный торговый центр — Посёлок Геологов»;







№ 88 «ОРМЗ — Центральный корпус».







Для остальных жителей Новосибирска стоимость проезда в автобусах и метро — 22 рубля, на троллейбусах и трамваях — 21 рубль. С 1 декабря стоимость проезда выросла на 2–3 рубля. При этом с 1 января власти Новосибирска пообещали вернуть скидку в 1 рубль при оплате проезда Единой транспортной картой.