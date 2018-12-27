Новосибирскому рэперу запретили въезд на Украину

Рэпер Элджей не сможет посещать страну в течение трёх лет

Власти Украины приняли такое решение в интересах обеспечения безопасности государства
Власти Украины приняли такое решение в интересах обеспечения безопасности государства

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны известному новосибирскому рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк). 


Сообщение об этом появилось на украинском телеканале «Один плюс один» 26 декабря. Телеканал ссылается на ответ спецслужбы на запрос депутата Верховной Рады Владимира Парасюка. 


«В интересах обеспечения безопасности государства Служба безопасности Украины 27 ноября 2018 года приняла решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на три года», — приводятся слова Владимира Парасюка.


Как сообщает информационное агентство ТАСС, Элджей уже успел отыграть один концерт в Киеве 25 ноября. «Об этом свидетельствуют и фотографии на его страницах в соцсетях, которые опубликованы с геолокацией "Киев"», — говорится в сообщении ТАСС.

Недавно Элджей попал в топ самых прослушиваемых исполнителей «Вконтакте» в этом году — его три трека попали в рейтинг самых популярных песен.


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