Бангкок, Москва и Омск: аналитики назвали туристические предпочтения новосибирцев в 2018 году

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия изучили, куда чаще всего ездили новосибирцы в уходящем году

Пользователей больше всего интересуют путешествия в тёплое время года: с мая по сентябрь число запросов о рейсах заметно увеличивается
Пользователей больше всего интересуют путешествия в тёплое время года: с мая по сентябрь число запросов о рейсах заметно увеличивается

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия изучили туристические предпочтения россиян и назвали места, куда они ездили чаще всего в 2018 году. 


«Весь год люди смотрели на Яндекс.Путешествиях, когда, как и на чём отправиться в поездку: искали авиабилеты по сотням тысяч направлений, билеты на поезда по 400 тысячам маршрутов <...>. Мы решили изучить, как в 2018 году изменились предпочтения путешественников и куда они ездили чаще всего», — сообщается в описании к исследованию на сайте сервиса Яндекс.Путешествия. 


Исследование проводилось на основе анализа поисковых запросов с 25 ноября 2017 года по 20 декабря 2018 года.


Как сообщают аналитики, среди зарубежных направлений новосибирцы чаще всего ищут авиабилеты в столицу Таиланда — Бангкок. Из российских городов у сибиряков были популярны Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь. 


«<...> туристические предпочтения у жителей российских городов отличаются: так, из зарубежных направлений в Новосибирске больше ищут билеты в Бангкок, у екатеринбуржцев более популярна Прага, а в Челябинске чаще выбирают Анталью», — сообщают авторы исследования.


Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь оказались одними из самых популярных городов: жители Новосибирска искали туда авиабилеты чаще всего 
Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь оказались одними из самых популярных городов: жители Новосибирска искали туда авиабилеты чаще всего 

По мнению авторов исследования, на поездах жители городов-миллионников чаще всего ездят в Москву и Санкт-Петербург. У новосибирцев самыми популярными маршрутами на поезде оказались маршруты в Москву, Омск, Красноярск и Новокузнецк.



Чаще всего на поездах новосибирцы путешествуют в Москву, Омск и Красноярск
Чаще всего на поездах новосибирцы путешествуют в Москву, Омск и Красноярск

Как отмечают аналитики, россиян больше всего интересуют путешествия в тёплое время года: с мая по сентябрь число запросов о наличии билетов заметно увеличивается.


Месяц назад сервис Aviasales выяснил, какие направления будут популярны у новосибирцев на новогодние праздники

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