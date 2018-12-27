Бангкок, Москва и Омск: аналитики назвали туристические предпочтения новосибирцев в 2018 году

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия изучили, куда чаще всего ездили новосибирцы в уходящем году

Пользователей больше всего интересуют путешествия в тёплое время года: с мая по сентябрь число запросов о рейсах заметно увеличивается

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия изучили туристические предпочтения россиян и назвали места, куда они ездили чаще всего в 2018 году.







«Весь год люди смотрели на Яндекс.Путешествиях, когда, как и на чём отправиться в поездку: искали авиабилеты по сотням тысяч направлений, билеты на поезда по 400 тысячам маршрутов <...>. Мы решили изучить, как в 2018 году изменились предпочтения путешественников и куда они ездили чаще всего», — сообщается в описании к исследованию на сайте сервиса Яндекс.Путешествия.





Исследование проводилось на основе анализа поисковых запросов с 25 ноября 2017 года по 20 декабря 2018 года.







Как сообщают аналитики, среди зарубежных направлений новосибирцы чаще всего ищут авиабилеты в столицу Таиланда — Бангкок. Из российских городов у сибиряков были популярны Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.





«<...> туристические предпочтения у жителей российских городов отличаются: так, из зарубежных направлений в Новосибирске больше ищут билеты в Бангкок, у екатеринбуржцев более популярна Прага, а в Челябинске чаще выбирают Анталью», — сообщают авторы исследования.





Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь оказались одними из самых популярных городов: жители Новосибирска искали туда авиабилеты чаще всего

По мнению авторов исследования, на поездах жители городов-миллионников чаще всего ездят в Москву и Санкт-Петербург. У новосибирцев самыми популярными маршрутами на поезде оказались маршруты в Москву, Омск, Красноярск и Новокузнецк.









Чаще всего на поездах новосибирцы путешествуют в Москву, Омск и Красноярск

Как отмечают аналитики, россиян больше всего интересуют путешествия в тёплое время года: с мая по сентябрь число запросов о наличии билетов заметно увеличивается.





Месяц назад сервис Aviasales выяснил, какие направления будут популярны у новосибирцев на новогодние праздники.