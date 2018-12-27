Бангкок, Москва и Омск: аналитики назвали туристические предпочтения новосибирцев в 2018 году
Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия изучили, куда чаще всего ездили новосибирцы в уходящем году
Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия изучили туристические предпочтения россиян и назвали места, куда они ездили чаще всего в 2018 году.
«Весь год люди смотрели на Яндекс.Путешествиях, когда, как и на чём отправиться в поездку: искали авиабилеты по сотням тысяч направлений, билеты на поезда по 400 тысячам маршрутов <...>. Мы решили изучить, как в 2018 году изменились предпочтения путешественников и куда они ездили чаще всего», — сообщается в описании к исследованию на сайте сервиса Яндекс.Путешествия.
Исследование проводилось на основе анализа поисковых запросов с 25 ноября 2017 года по 20 декабря 2018 года.
Как сообщают аналитики, среди зарубежных направлений новосибирцы чаще всего ищут авиабилеты в столицу Таиланда — Бангкок. Из российских городов у сибиряков были популярны Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.
«<...> туристические предпочтения у жителей российских городов отличаются: так, из зарубежных направлений в Новосибирске больше ищут билеты в Бангкок, у екатеринбуржцев более популярна Прага, а в Челябинске чаще выбирают Анталью», — сообщают авторы исследования.
По мнению авторов исследования, на поездах жители городов-миллионников чаще всего ездят в Москву и Санкт-Петербург. У новосибирцев самыми популярными маршрутами на поезде оказались маршруты в Москву, Омск, Красноярск и Новокузнецк.
Как отмечают аналитики, россиян больше всего интересуют путешествия в тёплое время года: с мая по сентябрь число запросов о наличии билетов заметно увеличивается.
Месяц назад сервис Aviasales выяснил, какие направления будут популярны у новосибирцев на новогодние праздники.
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Виктория Брылёва
Фото предоставлено пресс-службой аэропорта «Толмачёво» (1), скриншот travel.yandex.ru (2,3)