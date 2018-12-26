Хоккейная «Сибирь» обыграла уфимский «Салават Юлаев»

Игра проходила на спортивной арене «Уфа-Арена»





Сегодня, 26 декабря, в Уфе хоккейная команда «Сибирь» встретилась с уфимским «Салаватом Юлаевым». В гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирцы обыграли «Салават» со счётом 2:1.





В первом периоде ни одна команда не смогла забросить шайбу. В новосибирской команде на 11-й минуте удалили вратаря Дэнни Тэйлора за подножку, а 14-й минуте на скамью штрафников посадили нападающего Джордана Кэрона за задержку соперника клюшкой.





Во втором периоде «Сибирь» открыла счёт. Автором первого гола стал нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов — он забил шайбу на 25-й минуте матча.





Первая забитая шайба новосибирской команды





Второй гол «Сибири» не заставил себя долго ждать — уже на 31-й минуте шайбу в ворота соперников забросил нападающий Юкка Пелтола.





Вторая забитая шайба «Сибири» в ворота «Салавата Юлаева»





Во втором периоде у «Сибири» было три удаления: на 27-й минуте был удалён Павел Воробей за удар клюшкой, на 29-й минуте — Дмитрий Лукин за симуляцию, а на 37-й минуте на скамью штрафников посадили Максима Игнатовича за задержку шайбы руками.





В третьем периоде на 56-й минуте уфимский «Салават Юлаев» забросил шайбу в ворота «Сибири» — счёт стал 2:1.





Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тейлор.







В прошлый раз команды встречались 20 ноября — тогда «Сибирь» с минимальным счётом обыграла уфимский «Салават Юлаев».