«Выкидывали тлеющие вещи на улицу»: в центре Новосибирска в одной из квартир вспыхнул пожар
На месте работают пожарные, полиция и скорая помощь
Сегодня вечером, 26 декабря, в одной из 9-этажек центра Новосибирска вспыхнул пожар — огонь уничтожил кухню и одну комнату.
Как рассказал корреспондент НГС, оказавшийся на месте событий, к дому на улице Орджоникидзе, 33 прибыло сразу несколько пожарных машин, автомобиль скорой помощи и три полицейские машины. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже.
После того как пожар был локализован, сотрудники МЧС принялись выбрасывать из окон тлеющие предметы прямо на улицу — остатки ковров, элементы декора и горелое дерево.
Как сообщил корреспонденту НГС один из работавших на месте пожарных, квартира, которая находилась выше, от огня не пострадала. Информация о возможных причинах возгорания, по словам сотрудника, появится к утру.
Пожарные остаются на месте и продолжают вести работы в уничтоженной огнём квартире.
Информация дополняется.
Вчера вечером в частном секторе Октябрьского района загорелись частные дома — из-за пожара произошло аварийное отключение электроэнергии в 44 зданиях.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал — мы там не только выкладываем новости самыми первыми, но еще по-доброму хулиганим.
Дмитрий Здорников, Виктория Брылёва
Фото автора