«Выкидывали тлеющие вещи на улицу»: в центре Новосибирска в одной из квартир вспыхнул пожар

На месте работают пожарные, полиция и скорая помощь

Огнём была уничтожена кухня и ещё одна комната
Огнём была уничтожена кухня и ещё одна комната


Сегодня вечером, 26 декабря, в одной из 9-этажек центра Новосибирска вспыхнул пожар — огонь уничтожил кухню и одну комнату.


Как рассказал корреспондент НГС, оказавшийся на месте событий, к дому на улице Орджоникидзе, 33 прибыло сразу несколько пожарных машин, автомобиль скорой помощи и три полицейские машины. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже.


После того как пожар был локализован, сотрудники МЧС принялись выбрасывать из окон тлеющие предметы прямо на улицу — остатки ковров, элементы декора и горелое дерево.


Сотрудники МЧС принялись выбрасывать из окон тлеющие предметы прямо на улицу — остатки ковров, элементы декора и горелое дерево
Сотрудники МЧС принялись выбрасывать из окон тлеющие предметы прямо на улицу — остатки ковров, элементы декора и горелое дерево


Как сообщил корреспонденту НГС один из работавших на месте пожарных, квартира, которая находилась выше, от огня не пострадала. Информация о возможных причинах возгорания, по словам сотрудника, появится к утру.


Пожарные остаются на месте и продолжают вести работы в уничтоженной огнём квартире.


Информация дополняется.

Вчера вечером в частном секторе Октябрьского района загорелись частные дома — из-за пожара произошло аварийное отключение электроэнергии в 44 зданиях.

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