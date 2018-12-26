«Выкидывали тлеющие вещи на улицу»: в центре Новосибирска в одной из квартир вспыхнул пожар

Огнём была уничтожена кухня и ещё одна комната





Сегодня вечером, 26 декабря, в одной из 9-этажек центра Новосибирска вспыхнул пожар — огонь уничтожил кухню и одну комнату.





Как рассказал корреспондент НГС, оказавшийся на месте событий, к дому на улице Орджоникидзе, 33 прибыло сразу несколько пожарных машин, автомобиль скорой помощи и три полицейские машины. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже.





После того как пожар был локализован, сотрудники МЧС принялись выбрасывать из окон тлеющие предметы прямо на улицу — остатки ковров, элементы декора и горелое дерево.





Сотрудники МЧС принялись выбрасывать из окон тлеющие предметы прямо на улицу — остатки ковров, элементы декора и горелое дерево





Как сообщил корреспонденту НГС один из работавших на месте пожарных, квартира, которая находилась выше, от огня не пострадала. Информация о возможных причинах возгорания, по словам сотрудника, появится к утру.





Пожарные остаются на месте и продолжают вести работы в уничтоженной огнём квартире.





Информация дополняется.



Вчера вечером в частном секторе Октябрьского района загорелись частные дома — из-за пожара произошло аварийное отключение электроэнергии в 44 зданиях.