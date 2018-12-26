На вокзале Новосибирск-Главный появился загон со свиньями

Всего в вольере было три поросёнка

С ними можно было бесплатно сфотографироваться





Сегодня на вокзале Новосибирск-Главный поставили вольер с тремя небольшими свинками — можно было с ними сфотографироваться, а также погладить их.





Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.





«Только что был на вокзале. Там проходит новогодняя акция — можно бесплатно сфотографироваться с поросятами. Там было 3 хрюшки. Размещали их на короткий срок — с 14 до 18, если не ошибаюсь», — рассказал читатель.





Он уточнил, что вольер с поросятами поставили в зале ожидания вокзала. Рядом с вольером установили баннер с героем мультфильма «Винни-Пух» Пятачком. Корреспондент НГС не смог дозвониться до пресс-службы РЖД, чтобы уточнить, как долго продлится новогодняя акция и кто предложил её провести.





Рядом с вольером установили баннер с героем мультфильма «Винни-Пух» Пятачком





Совсем недавно возле здания управления Западно-Сибирской железной дороги появилась копия маленького паровозика XIX века, стоящего на рельсах. «Паровозик с подарками» составил компанию фотозоне, изображающей окно в вагоне поезда, которая появилась здесь в начале недели.