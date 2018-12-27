Чиновники сняли ролик о Новосибирской области — в нем много ошибок и выдуманные дороги

Протяжённость системы хайвеев в США — всего втрое больше, чем в Новосибирской области

Новосибирскую область называют инновационным регионом с лучшим инвестклиматом





На YouTube-канале Invest in Novosibirsk появился ролик, посвящённый инвестициям в Новосибирскую область, — в видео, которое должно стимулировать интерес потенциальных инвесторов в региональную экономику допущены фактические ошибки.





Новосибирец Пётр Лохов в своём Facebook опубликовал пост со скриншотом видеоролика, в котором обратил внимание на неточность данных, приведённых в ролике.





YouTube-канал поддерживается Агентством инвестиционного развития Новосибирской области — на нём появились ролики на китайском и английском языках. То же самое видео для русскоязычных инвесторов также опубликовано на официальном сайте этого агентства, учреждённого областными властями.





Вариант на английском языке был опубликован 23 декабря. В проморолике показываются различные статистические данные о Новосибирской области, разделённые комментариями экспертов — учёных, предпринимателей и руководителей IT-компаний и наукоёмких производств.









Так, согласно данным на видео, в Новосибирской области проходит 28 тысяч километров скоростных автострад. Хотя по информации, размещённой на сайте Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, общая протяжённость всей дорожной сети Новосибирской области составляет всего 14,7 тысячи километров, при этом около четверти из них — с грунтовым покрытием.





Чаще всего на западе под highway подразумевают именно скоростную автостраду. Другой вариант перевода — автомобильная дорога. В частности, под хайвеями понимается система трасс Dwight D. Eisenhower National System of Interstate and Defense Highways в США. Протяжённость всех этих шоссе превышает 77 тысяч километров — в одной Новосибирской области всего втрое меньше таких трасс, следует из ролика.





Корреспондент НГС решил подробнее изучить видео, чтобы убедиться в правдивости приведенных в нем данных. Несоответствие обнаружилось и в указанном валовом региональном продукте (ВРП). Так, по данным этого видео, ВРП на 2016 год составлял 1055 миллиардов рублей, хотя, согласно статистике Росстата, в 2016 году ВРП составлял 1084 миллиарда рублей, то есть на 29 миллиардов рублей больше.









Далее в ролике говорится, что в 38 вузах Новосибирской области учится 122 тысячи студентов. Согласно данным Главного информационно-вычислительного центра Министерства образования и науки Российской федерации, на 2016 год в Новосибирской области было всего 32 вуза и 110,5 тысячи студентов соответственно. Кроме того, на сайте Инвестиционного портала Новосибирской области (принадлежит министерству экономического развития Новосибирской области. — Прим. ред.) указано, что в 38 вузах обучается всего 100,3 тысячи студентов.





В Новосибирской области, как указано в ролике, работают 128 тысяч компаний. Однако, по данным «СПАРК», всего в регионе в 2017 году было зарегистрировано почти 120 тысяч компаний, а годом ранее их было 125 тысяч.





Источник, владеющей информацией о производстве ролика, сообщил корреспонденту НГС, что видео было подготовлено министерством экономического развития Новосибирской области — АИР просто его опубликовало.





Корреспондент НГС направил запрос в минэкономразвития региона с просьбой объяснить, почему цифры не сходятся с официальными данными и как проходил сбор информации для ролика.





За производство этого видео в прошлом году компания Ammonite Studio получила 120 тысяч рублей — планировалось, что его будут показывать на выставках и форумах.