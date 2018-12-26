Второклассник проглотил в школе магнит и попал в больницу

Папа мальчика уверяет, что его ребёнок купил набор магнитов в ларьке прямо в школе





Сегодня в школе в Октябрьском районе Новосибирска ученик второго класса проглотил магнит — его увезли на скорой, теперь ему грозит операция. Отец уверяет, что ребёнок купил набор магнитов в киоске прямо внутри школы.





В редакцию НГС об этом сообщил отец ребёнка, представившийся Дмитрием. «В школе № 189 по адресу Выборная, 120 в холле для первоклашек стоит ларёк, где продаются довольно опасные игрушки. Сейчас мой ребёнок лежит в больнице. Он на карманные деньги сегодня приобрёл в этом ларьке набор магнитов, один из которых он как-то проглотил.





Сейчас вопрос стоит о проведении операции, праздник не то что испорчен. Да чёрт с ним, с Новым годом, вопрос стоит о том, чтобы с ребёнком всё было нормально», — пожаловался отец.





Дмитрий заметил, что годом ранее родители всем классом подписывали петицию, чтобы эту торговую точку убрали.





«Наши дети тратят деньги не на еду, а на всякое <...>. И разложено всё там так, в этом ларьке, чтобы у ребёнка возникло желание купить. Мы хотим с другими родителями писать в прокуратуру и администрацию, чтобы этот ларёк убрали», — рассказал Дмитрий.





Как объяснил корреспонденту НГС директор школы № 189 Евгений Шаталов, сейчас руководство школы разбирается в произошедшем.





«Действительно, это наш ученик. Мне удалось поговорить с папой. Мы начали разбираться по поводу самого магнита: что это за магнит, где он был куплен, какой объём этого магнита, как он мог его проглотить?





Мне сказали, что завтра врач нам скажет. Сейчас мы вызвали человека, ответственного за этот киоск. Он ночью придёт, мы будем смотреть», — сообщил Евгений Шаталов.





По словам директора, большинство родителей не против киоска на территории школы. «Он стоял до меня, и я поддерживаю идею того, что родители, большинство, хотят, чтобы киоск стоял. Чтобы дети не ходили по дорогам, покупали карандаши, тетради в нашей школе. Киоск зарегистрирован в департаменте образования. Если бы нужно было его убрать, мы бы убрали», — заверил Евгений Шаталов.



