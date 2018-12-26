В кукольном театре показали новогодний спектакль для особых детей
Специально для них в зале включили свет и убавили звук
Сегодня, 26 декабря, в Новосибирском театре кукол провели первый в городе показ спектакля для детей-аутистов — им показали новогоднюю сказку «В гостях у Морозко».
Показ организовал новосибирский Центр помощи детям «ДИАДА+1» при поддержке частных благотворителей. Как рассказала корреспонденту НГС руководитель центра Наталья Мальтинская, для необычных зрителей нужно было адаптировать спектакль.
«Наши дети тяжело переносят громкие звуки, яркий свет или, наоборот, сильно тёмное пространство. Им очень тяжело долго находиться на одном месте, они могут вскочить, кричать или выбегать из зала — это доставляет дискомфорт другим детям. Соответственно, артисты тоже не совсем ситуацию понимают. Поэтому нам пришлось объяснять, что такое возможно, чтобы они не обращали на это внимания, в этом нет ничего страшного, это не неуважительное отношение», — пояснила Мальтинская.
Детям показали новогоднюю сказку «В гостях у Морозко»: в зале на протяжении всего спектакля горел приглушённый свет, не было ярких вспышек и резких громких звуков. Перед спектаклем для маленьких аутистов провели праздник с аниматорами: дети пели, танцевали и водили хоровод.
По словам Натальи Мальтинской, подобные мероприятия необходимо повторять.
«Другое дело, что нужно разговаривать с руководством театра: если бы они давали возможность приходить нашим детям, возможно, в какой-то один день, когда мы будем анонсировать, что будет спектакль для таких детей, по такой же цене, — они купят билет, но будут чувствовать себя комфортно», — заметила руководитель центра «ДИАДА+1».
Спектаклей для детей-аутистов, по словам Натальи Мальтинской, раньше в Новосибирске не показывали. При этом адаптированные для аутистов показы регулярно проводит кинотеатр «Победа».
Ранее в Новосибирске прошёл первый фестиваль семей с детьми-аутистами — для них организовали выставку с лекциями и аниматорами. НГС рассказывал про маленьких художников, которые приняли участие в выставке, — рисунок для них иногда становится единственной возможностью общения.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова