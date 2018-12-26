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В кукольном театре показали новогодний спектакль для особых детей

Специально для них в зале включили свет и убавили звук

За счёт благотворителей некоторые дети-аутисты впервые смогли посмотреть кукольный спектакль
За счёт благотворителей некоторые дети-аутисты впервые смогли посмотреть кукольный спектакль


Сегодня, 26 декабря, в Новосибирском театре кукол провели первый в городе показ спектакля для детей-аутистов — им показали новогоднюю сказку «В гостях у Морозко».


Показ организовал новосибирский Центр помощи детям «ДИАДА+1» при поддержке частных благотворителей. Как рассказала корреспонденту НГС руководитель центра Наталья Мальтинская, для необычных зрителей нужно было адаптировать спектакль.


Для детей устроили настоящий праздничный карнавал, большинство были в костюмах
Для детей устроили настоящий праздничный карнавал, большинство были в костюмах


Перед праздником для детей устроили театрализованную встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой
Перед праздником для детей устроили театрализованную встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой


«Наши дети тяжело переносят громкие звуки, яркий свет или, наоборот, сильно тёмное пространство. Им очень тяжело долго находиться на одном месте, они могут вскочить, кричать или выбегать из зала — это доставляет дискомфорт другим детям. Соответственно, артисты тоже не совсем ситуацию понимают. Поэтому нам пришлось объяснять, что такое возможно, чтобы они не обращали на это внимания, в этом нет ничего страшного, это не неуважительное отношение», — пояснила Мальтинская.


Вместе с аниматорами дети пели и танцевали
Вместе с аниматорами дети пели и танцевали


Гвоздём программы стали три поросёнка как символ наступающего года
Гвоздём программы стали три поросёнка как символ наступающего года


Детям показали новогоднюю сказку «В гостях у Морозко»: в зале на протяжении всего спектакля горел приглушённый свет, не было ярких вспышек и резких громких звуков. Перед спектаклем для маленьких аутистов провели праздник с аниматорами: дети пели, танцевали и водили хоровод.


По словам Натальи Мальтинской, подобные мероприятия необходимо повторять.


Для детей организовали показ сказки «В гостях у Морозко»
Для детей организовали показ сказки «В гостях у Морозко»


Чтобы всё получилось, организаторам пришлось объяснять артистам, что непривычное для них поведение особенных зрителей — нормально
Чтобы всё получилось, организаторам пришлось объяснять артистам, что непривычное для них поведение особенных зрителей — нормально


«Другое дело, что нужно разговаривать с руководством театра: если бы они давали возможность приходить нашим детям, возможно, в какой-то один день, когда мы будем анонсировать, что будет спектакль для таких детей, по такой же цене, — они купят билет, но будут чувствовать себя комфортно», — заметила руководитель центра «ДИАДА+1».


Специально для детей-аутистов спектакль адаптировали: его показывали с приглушёнными светом и звуком
Специально для детей-аутистов спектакль адаптировали: его показывали с приглушёнными светом и звуком


Детям можно было разговаривать и ходить во время спектакля
Детям можно было разговаривать и ходить во время спектакля


Спектаклей для детей-аутистов, по словам Натальи Мальтинской, раньше в Новосибирске не показывали. При этом адаптированные для аутистов показы регулярно проводит кинотеатр «Победа».


Ранее в Новосибирске прошёл первый фестиваль семей с детьми-аутистами — для них организовали выставку с лекциями и аниматорами. НГС рассказывал про маленьких художников, которые приняли участие в выставке, — рисунок для них иногда становится единственной возможностью общения.

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