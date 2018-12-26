Власти рассказали, когда уберут глубокую колею на проспекте в Академгородке

Сделать это мэрию обязал суд

Городские власти пообещали в следующем году справиться с колеёй на проспекте Академика Лаврентьева
Городские власти пообещали в следующем году справиться с колеёй на проспекте Академика Лаврентьева


В мэрии Новосибирска рассказали о том, когда уберут возмутившую прокуратуру колею на улицах Академгородка.


«Работы на проспекте Академика Лаврентьева и улице Кутателадзе включены в предварительный план ремонта на 2019 год», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.


Накануне, 25 декабря, прокурор Советского района Николай Земеров выиграл суд у городских властей: судья обязала мэрию убрать колейность на нескольких улицах. Прокуратура обнаружила, что асфальт на этих дорогах в плохом состоянии, во время проверки в сентябре 2018 года.


Работники прокуратуры, в частности, выяснили, что по проспекту Академика Лаврентьева тянется 1,5-километровая колея глубиной от 5 до 8 сантиметров и шириной до 130 сантиметров. Аналогичные нарушения были выявлены и на других дорогах Советского района: на участке улицы Кутателадзе в сторону Демакова и на пересечении Бердского шоссе с Университетским проспектом и улицей Лесосечной, рассказывали ранее в прокуратуре Новосибирской области.


Теперь мэрия обязана убрать колею на улицах Советского района в течение полугода после того, как решение Центрального районного суда Новосибирска вступит в законную силу.


Городские власти утверждают, что часть этих работ уже выполнили. «Работы по устранению колейности на участках Бердского шоссе были проведены в дорожно-строительный сезон 2018 года», — говорится в ответе пресс-центра мэрии на официальный запрос корреспондента НГС.

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