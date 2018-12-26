Студенты НГУ собрали деньги на книги про дракона и отдали их в больницу

Они сами перевели шотландскую сказку на русский язык

Студенты сами решили сделать книги сказок и подарить больнице
Студенты сами решили сделать книги сказок и подарить больнице

На этой неделе студенты факультета журналистики НГУ отдали весь тираж сказок «Сачок против Змеиного царя» детям-пациентам новосибирской клиники Мешалкина — книги передали через хирурга Юрия Кулябина.


Печатью книги с шотландской сказкой про мальчика и дракона занимались студенты 4-го курса факультета журналистики Новосибирского государственного университета — Надежда Рыжкина и Андрей Шкурко, рассказала корреспонденту НГС их преподаватель, журналист Елена Климова. Они сами перевели сказку (с английского языка) и сделали иллюстрации.


«Двое ребят захотели сделать книжку — и не просто сделать, чтобы она лежала на компьютере, а чтобы пользу какую-то принесла. И самый простой вариант — передать в лечебное учреждение, где дети лежат и сказкам будут рады», — объяснила преподаватель. 


Книги передали через хирурга Юрия Кулябина
Книги передали через хирурга Юрия Кулябина


По словам Елены Климовой, пока что книгу напечатали небольшим тиражом — несколько десятков экземпляров, а деньги собрали через социальные сети. Сумму, на которую удалось напечатать тираж, авторы оперативно уточнить не смогли. 


Весь нынешний тираж студенты отдали в детские отделения новосибирской клиники Мешалкина — книги пообещал передать сердечно-сосудистый хирург Юрий Кулябин. В дальнейшем авторы могут напечатать книги и для других больниц и учреждений, если будет необходимость, добавила преподаватель.


В этом году Елена Климова уже дарила больницам книги сказок, которые написала сама, — деньги на издание собирали горожане.

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