Студенты НГУ собрали деньги на книги про дракона и отдали их в больницу

Они сами перевели шотландскую сказку на русский язык

Студенты сами решили сделать книги сказок и подарить больнице

На этой неделе студенты факультета журналистики НГУ отдали весь тираж сказок «Сачок против Змеиного царя» детям-пациентам новосибирской клиники Мешалкина — книги передали через хирурга Юрия Кулябина.







Печатью книги с шотландской сказкой про мальчика и дракона занимались студенты 4-го курса факультета журналистики Новосибирского государственного университета — Надежда Рыжкина и Андрей Шкурко, рассказала корреспонденту НГС их преподаватель, журналист Елена Климова. Они сами перевели сказку (с английского языка) и сделали иллюстрации.







«Двое ребят захотели сделать книжку — и не просто сделать, чтобы она лежала на компьютере, а чтобы пользу какую-то принесла. И самый простой вариант — передать в лечебное учреждение, где дети лежат и сказкам будут рады», — объяснила преподаватель.







Книги передали через хирурга Юрия Кулябина





По словам Елены Климовой, пока что книгу напечатали небольшим тиражом — несколько десятков экземпляров, а деньги собрали через социальные сети. Сумму, на которую удалось напечатать тираж, авторы оперативно уточнить не смогли.







Весь нынешний тираж студенты отдали в детские отделения новосибирской клиники Мешалкина — книги пообещал передать сердечно-сосудистый хирург Юрий Кулябин. В дальнейшем авторы могут напечатать книги и для других больниц и учреждений, если будет необходимость, добавила преподаватель.







В этом году Елена Климова уже дарила больницам книги сказок, которые написала сама, — деньги на издание собирали горожане.

