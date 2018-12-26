Прима-балерина оперного театра и Александр Карелин снялись в календаре для ГИБДД
В съёмках приняли участие 12 знаменитых сибиряков
Управление ГИБДД по Новосибирской области совместно с общественной организацией «Форпост» выпустило календарь с фотографиями известных новосибирцев в рамках проекта «Звёздные правила».
«Работа была творческой, действительно интересной, — рассказала корреспонденту НГС руководитель общественной организации «Форпост» Ирина Морозова. — Я хочу сказать, что каждый из 12 человек, с кем мы общались, проводя переговоры, и когда гости принимали наши приглашения — это всё было очень позитивно. Из 12 человек, к которым я обратилась с просьбой, ни один не отказал».
На страницах календаря можно увидеть победителей Олимпийских игр: Александра Карелина, Романа Власова, Ирину Минх, Евгения Подгорного, режиссёра Сергея Афанасьева, приму-балерину Анну Жарову, художника Михаила Паршикова, диджея Антона Беговатова, ресторатора Дениса Иванова, победительницу конкурса «Миссис Россия. Мира 2017» Анну Шпикельман, телеведущую Ирину Ковалёву и байкера Андрея Бражника.
По замыслу проекта, фотографии, которые использованы в календаре от ГИБДД, вскоре будут размещены на билбордах в Новосибирске. Каждый из известных новосибирцев будет напоминать о важности соблюдения правил ГИБДД: «Не выезжайте на встречку», «Соблюдайте скоростной режим», «"Переобувайтесь" вовремя» и так далее.
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Алёна Истомина
Фото автора (1, 2), Александра Ощепкова (3–5)