Прима-балерина оперного театра и Александр Карелин снялись в календаре для ГИБДД

В съёмках приняли участие 12 знаменитых сибиряков

«Миссис России и Мира» Анна Шпикельман приехала на презентацию календаря 
«Миссис России и Мира» Анна Шпикельман приехала на презентацию календаря 


Управление ГИБДД по Новосибирской области совместно с общественной организацией «Форпост» выпустило календарь с фотографиями известных новосибирцев в рамках проекта «Звёздные правила». 


«Работа была творческой, действительно интересной, — рассказала корреспонденту НГС руководитель общественной организации «Форпост» Ирина Морозова. — Я хочу сказать, что каждый из 12 человек, с кем мы общались, проводя переговоры, и когда гости принимали наши приглашения — это всё было очень позитивно. Из 12 человек, к которым я обратилась с просьбой, ни один не отказал». 


Приехать на официальную презентацию календаря смогли не все именитые новосибирцы. Слева направо: Антон Беговатов, Александр Карелин, Сергей Афанасьев, Ирина Ковалева, Михаил Паршиков 
Приехать на официальную презентацию календаря смогли не все именитые новосибирцы. Слева направо: Антон Беговатов, Александр Карелин, Сергей Афанасьев, Ирина Ковалева, Михаил Паршиков 


На страницах календаря можно увидеть победителей Олимпийских игр: Александра Карелина, Романа Власова, Ирину Минх, Евгения Подгорного, режиссёра Сергея Афанасьева, приму-балерину Анну Жарову, художника Михаила Паршикова, диджея Антона Беговатова, ресторатора Дениса Иванова, победительницу конкурса «Миссис Россия. Мира 2017» Анну Шпикельман, телеведущую Ирину Ковалёву и байкера Андрея Бражника. 


В ГИБДД пообещали разместить фотографии с календаря на билбордах в городе 
В ГИБДД пообещали разместить фотографии с календаря на билбордах в городе 


По замыслу проекта, фотографии, которые использованы в календаре от ГИБДД, вскоре будут размещены на билбордах в Новосибирске. Каждый из известных новосибирцев будет напоминать о важности соблюдения правил ГИБДД: «Не выезжайте на встречку», «Соблюдайте скоростной режим», «"Переобувайтесь" вовремя» и так далее. 


Календари от ГИБДД в свободной продаже не появятся
Календари от ГИБДД в свободной продаже не появятся


Александр Карелин рассказал, что сам строго соблюдает ПДД 
Александр Карелин рассказал, что сам строго соблюдает ПДД 


Недавно интернет-провайдера «Авантел» и Центр финансовых технологий выпустили фирменные календари с обнажёнными моделями — их дарят клиентам, сотрудникам и партнёрам по бизнесу под Новый год. 

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