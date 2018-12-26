Вооружённый охранник отобрал 3,5 миллиона рублей у водителя инкассаторской машины

Суд приговорил нападавшего к 8 годам колонии строгого режима

Анатолий Федорчук получил реальный срок за нападение на коллегу-инкассатора, которого должен был охранять, — приговор в силу ещё не вступил
Анатолий Федорчук получил реальный срок за нападение на коллегу-инкассатора, которого должен был охранять, — приговор в силу ещё не вступил


Суд в Новосибирской области вынес обвинительный приговор охраннику Анатолию Федорчуку, который напал на инкассатора на просёлочной дороге и отобрал у него 3,5 миллиона рублей.


«Суд с учётом правовой позиции государственного обвинителя назначил Федорчуку наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.


По её информации, 2 ноября 2018 года Анатолий Федорчук, работающий охранником в частном охранном предприятии, напал на водителя-инкассатора. Когда они вместе ехали в инкассаторской машине по автодороге Карасук — Татарск, Федорчук достал из кобуры заряженный служебный пистолет, привёл его в боевую готовность и направил ствол на инкассатора. Таким образом он заставил жертву выехать на просёлочную дорогу.


Как рассказала корреспонденту НГС гособвинитель по делу, помощник Татарского межрайонного прокурора Ольга Сочнева, охранник и инкассатор везли из Карасука деньги, принадлежащие двум организациям — ООО «Холлифуд» и АО «Федеральная пассажирская компания». После того как охранник направил на коллегу оружие, машина свернула на просёлочную дорогу и забуксовала.


«Затем Федорчук вырвал и выкинул прибор спутникового мониторинга, заставил водителя-инкассатора оставить автомобиль и переложить в его сумку все находящиеся в автомобиле денежные средства в размере почти 3,5 миллиона рублей. С деньгами осуждённый скрылся, забрав у водителя-инкассатора куртку и мобильный телефон», — описали ситуацию в облпрокуратуре.


По словам Ольги Сочневой, после того как охранник ушёл, водитель-инкассатор закрыл засевшую в грязи машину и побежал за подмогой. Сбежавшего охранника полицейским удалось задержать на следующий день, они нашли и забрали у задержанного все деньги из инкассаторской машины.


В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что в суде 32-летний Федорчук свою вину признал, но показания давать отказался. Татарский районный суд признал его виновным в разбое (п. «б» ч. 2 ст. 162 УК РФ) и приговорил к реальному сроку.


Ранее новосибирские полицейские задержали пенсионера, подозреваемого в налёте на офисы микрозаймов: у него нашли зажигалку-пистолет.

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