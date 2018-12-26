Учёные нашли залежи нефти в Новосибирской области

Старые месторождения почти выработаны или не разведаны до конца

Сейчас одним из самых известных месторождений в регионе является Верх-Тарское месторождение, но его почти разработали
Сейчас одним из самых известных месторождений в регионе является Верх-Тарское месторождение, но его почти разработали


Учёные нашли новые залежи нефти на севере Новосибирской области — сейчас одним из самых известных месторождений в регионе является Верх-Тарское месторождение.


Информация о новых запасах вблизи границ Новосибирской, Томской и Омской областей появилась на сайте Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. 


Как рассказал корреспонденту НГС старший научный сотрудник лаборатории сейсмогеологического моделирования природных нефтегазовых систем ИНГГ СО РАН Александр Калинин, такие выводы учёные сделали в результате двухлетних исследований. 


«Всегда было известно, что там находится нефть. На данный момент там открыто 8 месторождений. Одно из которых Верх-Тарское, там уже заканчивается <...> разработка, находится на последней стадии. Нами были проведены исследования, итогом которых стала эта информация», — пояснил Александр Калинин.


По словам Калинина, больших запасов нефти найти не удастся, месторождения будут небольшими. «Все наиболее крупные источники уже найдены и если что-то и найдено будет, то только небольшое. Даже Верх-Тарское месторождение считается средним. Все остальные — мелкие и <...> недоразведаны. [Влияют на] это сложные географические условия — это Васюганские болота», — уточнил учёный.


Как сообщается на сайте ИНГГ СО РАН, сегодня в регионе самым крупным месторождением является Верх-Тарское: десять лет назад там добывали 2,5 миллиона тонн нефти в год. Сейчас годовая добыча составляет 100–150 тысяч тонн.


При этом, отмечает старший научный сотрудник, разработка найденных залежей остаётся под большим вопросом. В настоящее время ИНГГ СО РАН продолжает подробные исследования, чтобы максимально точно определить, сколько нефти могут принести месторождения.


В начале этого года стало известно, что новосибирские учёные из Института гидродинамики имени Лаврентьева создают отечественную версию симулятора добычи нефти — разработка моделирует процесс добычи нефти. На разработку симулятора потратят 350 миллионов рублей.


А в апреле 2018 года учёные НГТУ разработали новое программное обеспечение, которое поможет вести поиски нефти в Арктике, — программа не имеет мировых аналогов.

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