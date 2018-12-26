Теперь до конечной метро: власти изменили схему движения маршрутки № 8

Маршрутки начнут ходить по новой схеме уже на этой неделе

В мэрии сообщили, что маршрут изменили для удобства горожан





В Новосибирске изменится схема движения маршрутки № 8 — теперь маршрутка будет ходить до магазина «Золотая Нива».





Изменения вступят в силу в четверг, 27 декабря.





«Движение транспортных средств в прямом и обратном направлениях будет организовано с улицы Кирова по Никитина, Воинской, Автогенной, Кошурникова до остановки "Магазин «Золотая Нива»". Наименование маршрута № 8 "Пос. Северный – ул. Ленинградская" изменится на "Пос. Северный – Магазин «Золотая Нива»"», — рассказали в пресс-центре муниципалитета.





В мэрии добавили, что для организации приоритета движения общественного транспорта на улицах Воинской и Автогенной уже установили новые дорожные знаки. Изменения ввели для удобства горожан, сообщили в пресс-центре мэрии.





Новый маршрут отмечен зелёным цветом



