Теперь до конечной метро: власти изменили схему движения маршрутки № 8
Маршрутки начнут ходить по новой схеме уже на этой неделе
В Новосибирске изменится схема движения маршрутки
Изменения вступят в силу в четверг, 27 декабря.
«Движение транспортных средств в прямом и обратном направлениях будет организовано с улицы Кирова по Никитина, Воинской, Автогенной, Кошурникова до остановки "Магазин «Золотая Нива»". Наименование маршрута
В мэрии добавили, что для организации приоритета движения общественного транспорта на улицах Воинской и Автогенной уже установили новые дорожные знаки. Изменения ввели для удобства горожан, сообщили в пресс-центре мэрии.
С 12 декабря новосибирский троллейбус
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)