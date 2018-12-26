Но лучше не болеть: поликлиникам и травмпунктам дали особый график работы на новогодних праздниках
Травмпункты в Новосибирске будут работать по 17 адресам
В правительстве Новосибирской области рассказали, по какому графику будут работать государственные поликлиники и травмпункты в дни новогодних каникул.
«В период с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года с 9:00 до 15:00 часов в городе Новосибирске будет организована работа дежурной службы в поликлинических отделениях всех медицинских организаций. Неотложную стоматологическую помощь на территории можно будет получить взрослым и детям круглосуточно в клинической стоматологической поликлинике
График работы травмпунктов:
Городская клиническая больница
Детская городская больница
Городская клиническая больница
Городская клиническая больница
Городская поликлиника
Новосибирская городская клиническая больница скорой медицинской помощи
Городская поликлиника
Детская городская клиническая больница
Городская поликлиника
Городская клиническая поликлиника
Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи (Красный проспект, 3) оказывает помощь детям из Центрального, Железнодорожного, Октябрьского, Заельцовского и Первомайского районов круглосуточно, из Дзержинского, Калининского, Кировского и Ленинского районов — с 20:00 до 8:00.
Центральная клиническая больница СО РАН (Пирогова, 25) — все дни недели, круглосуточно. Обратиться сюда за помощью могут как взрослые, так и дети из правобережной части Советского района;
Городская больница
Поликлиническое отделение городской клинической больницы
Городская больница
Офтальмологический травмпункт Городской клинической больницы
Ожоговый травмпункт Новосибирской областной клинической больницы (улица Немировича-Данченко, 130) — все дни недели, круглосуточно. Принимает взрослых и детей из всех районов города.
Перед тем как уйти на новогодние каникулы, новосибирцам придётся отработать ещё три дня: предстоящая суббота тоже будет рабочей. После неё наступят 10-дневные выходные, которые продлятся с 30 декабря по 8 января включительно.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова