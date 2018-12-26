Но лучше не болеть: поликлиникам и травмпунктам дали особый график работы на новогодних праздниках

Травмпункты в Новосибирске будут работать по 17 адресам

Во время праздничных каникул во всех поликлиниках   будут дежурить врачи
Во время праздничных каникул во всех поликлиниках будут дежурить врачи


В правительстве Новосибирской области рассказали, по какому графику будут работать государственные поликлиники и травмпункты в дни новогодних каникул.


«В период с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года с 9:00 до 15:00 часов в городе Новосибирске будет организована работа дежурной службы в поликлинических отделениях всех медицинских организаций. Неотложную стоматологическую помощь на территории можно будет получить взрослым и детям круглосуточно в клинической стоматологической поликлинике № 3 (улица Сибиряков-Гвардейцев, 57, телефон регистратуры 342–83–41)», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области со ссылкой на минздрав региона.


График работы травмпунктов:


Городская клиническая больница № 2 (Ползунова, 21) — все дни недели, круглосуточно. Обратиться сюда за помощью могут взрослые жители Дзержинского района;


Детская городская больница № 6 (Промышленная, 2А) — каждый день с 8:00 до 20:00. Принимает детей из Дзержинского и Калининского районов;


Городская клиническая больница № 1 (Залесского, 6) — все дни недели, круглосуточно. Оказывает помощь взрослым жителям Заельцовского района;


Городская клиническая больница № 25 (Александра Невского, 1А) — все дни недели, круглосуточно. Обслуживает взрослых жителей Калининского района, за исключением посёлка Пашино;


Городская поликлиника № 2 (Московская, 89) работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00. Оказывает помощь взрослым жителям Октябрьского района;


Новосибирская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 (Тургенева, 155) в праздничные дни работает круглосуточно. Обслуживает взрослых жителей Октябрьского района;


Городская поликлиника № 22 (Зорге, 47/1) — все дни недели, круглосуточно. Обратиться сюда могут взрослые жители Кировского района;


Детская городская клиническая больница № 1 (Вертковская, 3) — каждый день с 8:00 до 20:00. Принимает детей из Кировского и Ленинского районов;


Городская поликлиника № 26 (2-й переулок Пархоменко, 7) — все дни недели, круглосуточно. Оказывает помощь взрослым жителям Ленинского района;


Городская клиническая поликлиника № 1 (Серебренниковская, 42) — все дни недели, круглосуточно. Принимает взрослых жителей Центрального и Железнодорожного районов;


Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи (Красный проспект, 3) оказывает помощь детям из Центрального, Железнодорожного, Октябрьского, Заельцовского и Первомайского районов круглосуточно, из Дзержинского, Калининского, Кировского и Ленинского районов — с 20:00 до 8:00.


Центральная клиническая больница СО РАН (Пирогова, 25) — все дни недели, круглосуточно. Обратиться сюда за помощью могут как взрослые, так и дети из правобережной части Советского района;


Городская больница № 3 (Мухачева, 5) — все дни недели, круглосуточно. Принимает детей и взрослых из левобережной части Советского района;


Поликлиническое отделение городской клинической больницы № 19 (Героев Революции, 5) — все дни недели, круглосуточно. Оказывает помощь взрослым жителям Первомайского района;


Городская больница № 4 (Новоуральская, 27/1) — все дни недели, круглосуточно. Обслуживает взрослых жителей посёлка Пашино;


Офтальмологический травмпункт Городской клинической больницы № 1 (Залесского, 6) – все дни недели, круглосуточно. Обратиться сюда за помощью могут все взрослые новосибирцы;


Ожоговый травмпункт Новосибирской областной клинической больницы (улица Немировича-Данченко, 130) — все дни недели, круглосуточно. Принимает взрослых и детей из всех районов города.


Перед тем как уйти на новогодние каникулы, новосибирцам придётся отработать ещё три дня: предстоящая суббота тоже будет рабочей. После неё наступят 10-дневные выходные, которые продлятся с 30 декабря по 8 января включительно.

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