«Обо всём будем говорить»: мэр Локоть завёл видеоблог на YouТube

Анатолий Локоть завёл себе страницы почти во всех соцсетях, а теперь освоил и YouTube

Днём 26 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал видеоблогером — он завёл канал «МЭР_И_Я» в YouTube. В своём видеоблоге он пообещал помочь горожанам и решать их проблемы.







«Я надеюсь, что тот разговор, который пойдёт, он будет не только полезен для вас — и интересен, потому что мы предполагаем вести этот разговор в доступной занимательной форме:





как поучаствовать в грантах, что делать, если вы получили некачественную услугу или купили некачественный товар, к кому обратиться за помощью, как ускорить процесс отклика на ваши обращения — обо всём этом мы будем говорить с вами»,





— пообещал мэр Анатолий Локоть в видеоанонсе блога.







Прямой эфир с Анатолием Локтем должен был начаться сегодня в 14:00, но стартовал с 10-минутным опозданием. В кадр трансляции попали мэр и его пресс-секретарь Артём Роговский. Они планируют закончить эфир в 14:30.







«С первых дней работы мэром Новосибирска Анатолий Евгеньевич делал ставку на открытость. Мы не стоим на месте, осваиваем всё новые форматы общения с гражданами. YouTube становится в последнее время всё более популярным, поэтому появление YouTube-канала выглядит вполне логичным», — пояснил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра.





Роговский отметил, что у Локтя уже есть страницы в других социальных сетях. По словам пресс-секретаря, если аккаунты в Instagram есть у многих российских мэров, то в YouTube мэр Новосибирска стал одним из первопроходцев.







Периодичность, с которой будут выходить видео, пока неясна, но новое видео, по словам пресс-секретаря, должно появиться на праздничных каникулах.







Весной Анатолий Локоть также снялся в неформальном видеоролике — он приготовил стейк, салат и клубнику со сливками к празднику 8 Марта.

