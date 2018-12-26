Два сибиряка облились ледяной водой на площади Ленина — теперь это экстремальный флешмоб

Спортсмены призывают обливаться в красивых и живописных местах

Алексей Захарченко (слева) и Юрий Пермяков (справа) запустили в соцсетях новый флешмоб, посвящённый здоровому образу жизни
Алексей Захарченко (слева) и Юрий Пермяков (справа) запустили в соцсетях новый флешмоб, посвящённый здоровому образу жизни


Двое новосибирцев Юрий Пермяков и Алексей Захарченко объявили в Instagram новый челлендж — они призывают всех желающих обливаться водой на фоне красивых и живописных мест.


Сегодня утром сибиряки приехали с вёдрами холодной воды на площадь Ленина — температура в это время была около 30 градусов мороза. Возле новогодней ёлки они провели сеанс закаливания и сняли его на видео — ролик c этими кадрами опубликован в аккаунтах у обоих сибиряков.


«Я был в командировке в Москве, гуляли с другом в свободное время по Красной площади. Поскольку я занимаюсь ежедневно обливанием, пришла идея в голову приехать на следующий день утром на Красную площадь облиться на красивом фоне», — рассказал корреспонденту НГС Юрий Пермяков.


Но в Москве эту идею реализовать не удалось, а когда Юрий вернулся в Новосибирск, рассказал о задумке Алексею Захарченко. Они решили начать челлендж в красивом месте Новосибирска.


«Было бы круто, если бы это понеслось по миру, в любой стране люди бы делали подобные вещи», — отмечает Юрий.


Юрий и Алексей — члены мужского сообщества «Спарта». Пермяков занимается закаливанием около года, Захарченко — три месяца


В постах, посвящённых челленджу, отмечается, что обливаться нужно водой, температура которой безопасна для участника.


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Привет друг! Если ты спортсмен, если любишь здоровый образ жизни или закаляешься или просто совершенствуешь свое тело и разум, этот пост для тебя🙌 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 Если тебе нравится быть примером, вдохновлять людей, оказывать им поддержку и важно делать Мир лучше, читай дальше🙌 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 Я @yuriy_permyakov и мой друг @aleksey_zah предлагаем тебе принять участие в нашем челлендже👇 🚫Не важны: твой пол, национальность, вероисповедание, религиозные взгляды, цвет кожы, возраст, статус в обществе, местопроживание, страна, твой опыт закаливания. Главное - это желание сделать себя сильнее, здоровее и быть примером для других. 📌УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 📌 Обливаться водой безопасной для тебя температуры 📌 Этот ритуал обязательно должен быть записан на видео 📌 Видео должно быть записано только на фоне красивых или живописных мест, достопримечательностей, памятников культуры и тому подобное (это позволит показать красивые места твоей родины, сделать это по новому, сделать это привлекательнее и привлечь путешественников со всего Мира) 📌 Хэштеги под постом: #челенджзакаливания #challengetempering #hardening #worldhardening 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 📌Челлендж идёт постоянно. Видео можно выкладывать хот каждый день, но не реже 1 раза в месяц. 💪Будь здоров, береги себя и создавай здоровое будущее уже сейчас, присоединяйся🙂 P.S. Ищу лучших видеографов и фотографов для сотрудничества и продвижения челленджа, пиши в директ✍️

Публикация от Юрий Пермяков (@yuriy_permyakov)


В конце ноября свой флешмоб пытался запустить другой новосибирец — Владимир Зянкин предложил жителям города подписывать фотографии Новосибирска словом, оканчивающимся на «но», и публиковать их в социальных сетях.

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