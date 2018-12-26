Два сибиряка облились ледяной водой на площади Ленина — теперь это экстремальный флешмоб
Спортсмены призывают обливаться в красивых и живописных местах
Двое новосибирцев Юрий Пермяков и Алексей Захарченко объявили в Instagram новый челлендж — они призывают всех желающих обливаться водой на фоне красивых и живописных мест.
Сегодня утром сибиряки приехали с вёдрами холодной воды на площадь Ленина — температура в это время была около 30 градусов мороза. Возле новогодней ёлки они провели сеанс закаливания и сняли его на видео — ролик c этими кадрами опубликован в аккаунтах у обоих сибиряков.
«Я был в командировке в Москве, гуляли с другом в свободное время по Красной площади. Поскольку я занимаюсь ежедневно обливанием, пришла идея в голову приехать на следующий день утром на Красную площадь облиться на красивом фоне», — рассказал корреспонденту НГС Юрий Пермяков.
Но в Москве эту идею реализовать не удалось, а когда Юрий вернулся в Новосибирск, рассказал о задумке Алексею Захарченко. Они решили начать челлендж в красивом месте Новосибирска.
«Было бы круто, если бы это понеслось по миру, в любой стране люди бы делали подобные вещи», — отмечает Юрий.
Юрий и Алексей — члены мужского сообщества «Спарта». Пермяков занимается закаливанием около года, Захарченко — три месяца
В постах, посвящённых челленджу, отмечается, что обливаться нужно водой, температура которой безопасна для участника.
В конце ноября свой флешмоб пытался запустить другой новосибирец — Владимир Зянкин предложил жителям города подписывать фотографии Новосибирска словом, оканчивающимся на «но», и публиковать их в социальных сетях.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Юрием Пермяковым
Видео instagram.com/yuriy_permyakov